Para quienes disfrutan de la compañía de una mascota en casa, velar por su bienestar es primordial. Se le realizan chequeos con el veterinario, que le aplica vacunas, lleva un control de desparasitación e, incluso, recomienda vitaminas o suplementos alimentición

Pero hay cosas que escapan del profesional de la salud animal, y en las cuales los dueños de mascotas deben reparar.

1. Alergias estacionales

El cambio de estaciones no solo afecta a los humanos; en los animales también puede provocar alergias , la gran mayoría cutáneas, a causa del polvo, el polen, los ácaros y algunas bacterias que afloran en esta época. En el caso de que veas a tu mascota rascarse más, frotarse con alguna superficie muy seguido, agitar constantemente su cabeza o, incluso, estornudar sin haber presentado síntomas de gripe, deberías acudir a su veterinario para determinar la causa y encontrar una forma de hacerle más llevadera esta época del año.

5. Plantas tóxicas

En ocasiones, nuestras plantas decorativas son peligrosas para la salud de nuestras mascotas , que tienen tendencia a morderlo todo, o, al menos, a acercarse a olisquear. Desde el aloe vera, que para nosotros es muy beneficiosa, hasta la aparentemente inofensiva azalea, que no parece ser más que un arbusto de flores decorativas, existen más de 20 plantas dañinas para ellos. Si te planteas tener una mascota, o ya tienes una, deberías revisar si alguna de las plantas que hay en tu hogar es tóxica para el animal. Procura su bienestar a través de la prevención.

Si bien es una etapa normal en las mascotas peludas, la muda no es igual ni entre todas las especies, ni entre todas las razas; incluso hay variaciones según el tipo de pelo. Por lo tanto, debes estar alerta ante los cambios que presenta tu mascota, ya que puede estar sufriendo de alopecia o de infecciones que no percibas por pensar que la pérdida de pelo es normal. Tu mascota también sufre una mala muda cuando no la cepillas habitualmente, o lo haces muy fuerte. Un cepillo adecuado es de mucha ayuda para los animales con pelo.