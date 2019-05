La empresa alemana Lilium, encargada de desarrollar el auto volador que tiene por nombre Lilium Jet, anunció que espera lanzar servicios de taxi en varias ciudades del mundo para el año 2025.

Asimismo se indicó que planean iniciar la explotación en diferentes ciudades del mundo hacia el año 2025, aunque en algunas localidades el servicio comenzará antes.

Sin embargo por el momento la empresa no puede revelar dónde empezará a operar, a pesar de un enorme interés de las administraciones municipales.

los Litium Jets no se convertirán en un transporte de lujo. Los viajes “serán competitivos en comparación con los que se realizan actualmente en otros medios de transporte a distancias similares”, explicó el jefe de comunicación de la compañía, Oliver Walker-Jones.

No obstante, los autos voladores serán más favorables al medio ambiente,”Nuestros aparatos voladores son totalmente eléctricos y no emiten CO2. Cuando arranca, hay ruido como cuando se arranca el motor de un camión, pero no se oye durante el vuelo”.

Además, “dado que el Lilium Jet puede despegar y aterrizar verticalmente, el sitio de aterrizaje requiere muy poco espacio, es muy barato en comparación con otras infraestructuras. Esto posibilita realizar del proyecto no solo en las zonas urbanas, sino también en pequeños pueblos y regiones donde no hay servicio de autobús o tren”.

En cuanto a los tripulantes, los primeros Lilium Jets serán manejados por pilotos, pero con el paso del tiempo empezarán a volar en modo autónomo, aseguró Walker-Jones.

Impulsado por sus motores eléctricos de 36 turbinas, ​​el Lilium Jet puede alcanzar una velocidad de crucero de 300 kilómetros por hora y mantenerla durante una hora en una sola carga de baterías.