Luego de terminar una relación sentimental es común que las personas te digan “olvídalo, ya búscate a otra “, pero los expertos dicen que no, intentar superar el duelo tan rápido así sientas que no estás pasando por un mal momento podría traer consecuencias devastadoras.

Loading...

Hay muchas etapas que transcurrir: decenas de preguntas, mucho dolor y el necesario período para reconstruirnos. Hay veces, que ante la angustia, se intenta tapar este tránsito difícil iniciando una nueva relación y se encuentran con que la solución no era tal.

LIMPIA LA PARED COMPLETA Y LUEGO COLOCA UN CLAVO NUEVO

Estar con un “clavo nuevo” no es lo mejor: Luego de la separación, quizás pienses que estar con alguien diferente a tu ex pueda hacer que trates de olvidar rápido a tu antigua pareja, pero no es así, recuerda que estas cargado de un pasado que debe ser superado y de cosas que aun no has sanado, y la mayoría de estas relaciones fugaces fracasan, nadie quiere ser el remplazo de nadie

El duelo lleva su tiempo: no hay reglas fijas en esto de superar la pérdida del ser amado. Aunque ya no quieras estar con él o ella, compartieron mucha vida. El duelo puede llevar meses o un par de años en los cuales transitarás por: la negación, el enojo, la tristeza y, finalmente, la aceptación.

Hay que sanar las heridas: puede que creas que alguien nuevo te hará olvidar de inmediato todo lo compartido con tu ex. No funciona de ese modo. Para construir una relación equilibrada, hace falta estar en eje. Si sigues lastimado emocionalmente por la ruptura, la deslealtad, el desamor o lo que fuere que te haya hecho distanciarte, aún no estás en condiciones de cimentar algo bueno. Trabaja en ti, conéctate con tu ser, atraviesa tus penas. Estarás más fuerte para la próxima pareja.

Nadie reemplaza a nadie: cada amor es diferente, como cada amistad o vínculo. Si una relación terminó, por la razón que fuere, te llevará un tiempo procesar su final. Y quien llegue será otro, diferente, con su propia historia a cuestas. Asume que cierras un capítulo, para no superponer historias.

Las “venganzas” lastiman: muchos creen que empezando algo nuevo le harán saber a su ex que tienen pronta recuperación, que nada les importa de él o de ella y de lo transitado en común. Es una actitud inmadura que daña a todas las partes, también a la nueva pareja.

En el estado de recuperación emocional podemos volvernos muy egoístas y no ser conscientes del mal que hacemos a ciertos seres que se cruzan en nuestro camino.