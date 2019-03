El delantero del Chelsea Gonzalo Higuaín, anunció su retiro de la Selección Argentina y habló sobre las críticas a su desempeño en los últimos años.

“Para alegría de muchos y de otros no tanto, mi ciclo ya está, como también lo hicieron otros compañeros. Así que ahora que ya se pueden dejar de preocupar si estoy o no estoy. Creo que es lo que me va a hacer bien.” expresó el pipita Higuaín.

Se defendió de las críticas que sufrió durante su estadía en la Selección: “En Argentina se critica más los goles que uno no metió que los que metió. Los goles en Eliminatorias son tan importantes como en un Mundial. Cuando a uno lo critican con maldad a todo el mundo le duele. Después está la dimensión que quieras darle; vi sufrir más a mí familia que a mí mismo.

Sobre la actuación de la Selección en Rusia: “Fue un mundial que fuimos todos con el deseo de hacer las cosas de la mejor manera. Quizás para mí era el último mundial, dijimos ‘es la última bala, hacer las cosas de la mejor manera’ y claramente salió el tiro por la culata“.

Gonzalo, reconoció que mantuvo un diálogo con el actual entrenador y le explicó su determinación: “Scaloni me preguntó cómo estaba. Le dije que estaba más para el no que para el sí. Hay otros jugadores que vienen atrás con alegría. Claro que movió el llamado, pero sinceramente ahora me mueve más ser feliz y disfruta de mi familia. Jugué casi 8 años en la Selección, es muchísimo aunque la gente no tome dimensión”.