A pesar de la contingencia eléctrica que se experimenta en el país, conductores de las distintas rutas expresaron que algunos ciudadanos están movilizándose, sin embargo lo harán hasta que les dure el hidrocarburo que utilice su unidad de transporte.

En este orden de ideas, Mario Díaz dijo, “hay poca afluencia de pasajeros, a pesar de que sí hay unidades trabajando, claro, los ciudadanos no salen por falta de agua, de luz, de gas, y a pesar de que no estamos trabajando con algún horario especial, las busetas están trabajando hasta que les dure la gasolina o deban ir a recargar donde seguro se llevarán bastante tiempo”.

Otro conductor y fiscal de la unión Caña de Azúcar, Elías Tortolero explicó, “todo ha estado normal, quizás poca afluencia, pero es entendible, son varios días de suspensión de actividades por el apagón, lo que reduce la cantidad de usuarios, sin embargo todas las unidades que se encuentran de guardia han venido a trabajar, algunas se turnan para dotar de gasolina, pero están todas, así que por falta de transporte no se pueden quejar los pasajeros”.

ROJITOS PARALIZARON MBI

Debido a la falta de electricidad muchas estaciones de servicio decidieron cerrar sus puertas, ya que no disponen de plantas eléctricas para distribuir el hidrocarburo.

Por este motivo la línea de transporte de TransAragua no prestó el servicio en esta zona, así lo explicó Oliver Peña, conductor de la ruta, “el servicio no se pudo prestar hacia la zona de Caña de Azúcar o el municipio Mario Briceño Iragorry, por falta de gas y gasoil, ya que no hay estaciones de servicio que suministren con plantas, nos encontramos en una contingencia y por lo tanto debemos buscar por varias partes para lograr equipar las unidades, esperamos que esta situación mejore pronto para activar de nuevo esta ruta”.

NEHOMAR J. AZÓCAR S. | elsiglo

fotos | LUIS GONZÁLEZ (pasante)