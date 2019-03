En las afueras de los comercios de la ciudad de Maracay, las plantas eléctricas se vieron nuevamente en funcionamiento, convirtiéndose en las “salvadoras de la patria” durante esta nueva jornada de apagón en Aragua y todo el país.

Efectivamente, debido a los últimos acontecimientos eléctricos, en algunos establecimientos comerciales e incluso particulares han optado por adquirir o desempolvar las plantas eléctricas y por tanto hacerles el mantenimiento y reparación respectiva a sus equipos.

Al respecto, Ivett Rodríguez, propietaria de un taller de reparación y mantenimiento, precisó: “nosotros tenemos 24 años en el ramo, y mayormente se realizaba la reparación a podadoras y desmalezadoras, sin embargo hace tres semanas para acá se ha presentado un incremento de reparación de plantas eléctricas, muchas son de uso comercial, pero las que son de uso doméstico son las que han traído en cantidad, algunos usuarios la han traído por prevención y otros por mantenimiento, ya que esos equipos están muy costosos para adquirirlos nuevos y una reparación siempre es más accesible”.

“La mano de obra para el arreglo de estas máquinas oscila entre 30 mil bolívares las plantas pequeñas, mientras que las más grandes cuestan desde 60 mil en adelante la reparación. Cabe destacar que en otros locales están cobrando en dólares, lo cual me parece descabellado ya que en esta contingencia eléctrica muchas familias hacen el esfuerzo en componer estos equipos porque tienen niños o simplemente la necesidad de mantener los alimentos y nosotros como empresa no debemos aprovecharnos de la situación”, acotó Rodríguez.

Cabe destacar que los pocos locales comerciales que abrieron en Maracay durante la contingencia eléctrica presentada este día martes funcionaron con planta eléctrica y algunos comerciantes expresaron que es “una necesidad” durante estos días tanto en sus establecimientos como en el hogar, pues se mantienen en expectativa por las horas que se mantengan a oscuras.

TIEMPO DE HIELO

Algunos comerciantes para no perder el día ni mercancía se abastecieron de hielo para conservar los productos perecederos. Tal fue el caso de Johan Venero, encargado de una carnicería, quien dijo que “la solución que tenemos por el momento es comprar hielo para mantener la carne, aunque comprarlo a veces se pone rudo, la vez pasada lo vendían hasta en dólares, estamos arriesgando que se nos dañe la mercancía”.

En ese sentido acotó, “tampoco están funcionando los puntos de venta, ni siquiera el inalámbrico”.

Entre tanto, Mario Araujo, comerciante, relató, “sacamos de nuevo la planta a la calle para poder trabajar medianamente, ese generador no nos hace funcionar el refrigerador grande sino una nevera más pequeña que es la que funciona y allí está metida, para que no se dañe”.

Por otra parte, Jonathan Vergel, encargado de una quesera señaló, “nos tocó sacar la planta que dura un aproximado de 8 horas continuas, nosotros la ponemos a trabajar 6 horas y le damos descanso para tratar de solventar y no sobrecargarla”, dijo.

Por otro lado refirió, “si tenemos pago móvil, sólo de los bancos que están funcionando, de lo contrario no pasan las transferencias ni los puntos”.

CENTROS COMERCIALES A PUERTA CERRADA

Las tiendas y boutique que hacen vida en los centros comerciales se vieron bajo llaves debido a que la mayoría de los mismos no abrieron en toda la mañana de ayer.

Algunos propietarios de los mismos aseguraron que no abrieron sus locales debido a que la escasez de efectivo reinante en la población no permite a que se muevan las ventas, y que los puntos de venta e Internet no estaban funcionando

Asimismo en un recorrido realizado por distintos puntos de la ciudad se observaron entidades bancarias que no estaban trabajando, esto debido quizás al decreto del Gobierno nacional de suspender las actividades laborales y escolares por un lapso de 24 horas, mientras se normaliza la situación con la energía eléctrica.

JOSÉ CARPIO G. | NEHOMAR J. AZÓCAR S. | elsiglo

fotos | JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ