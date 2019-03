Desde tempranas horas de la mañana de ayer, cientos de aragüeños se apostaron en las afueras de una reconocida fábrica de hielo ubicada cerca del Peaje de Palo Negro, para adquirir algunas bolsas de hielo y mantener refrigeradas las carnes, ya que desde la noche del jueves casi todo el territorio venezolano se vio afectado por segundo “mega apagón” en lo que va de marzo.

Al respecto, Ronald Bustamante, quien se encontraba en dicha cola, comentó, “mi hermano tiene una carnicería y estamos nerviosos porque con el apagón de hace 15 días perdimos mucha mercancía, la tuvimos que regalarla antes de que se descompusiera”.

Ángelo Melo, quien se dispuso a comprar 2 bolsas de hielo, agregó, “ayer llegué del llano y traje carne, pollo y pescado, me tuve que venir a comprar unas dos panelas para mantener refrigerados los alimentos y no se me vayan a dañar”.

“Lo malo es que están vendiendo es en efectivo, cada bolsa vale 4.000 bolívares, deberían tener punto de venta”, agregó Melo.

Finalmente, Carlos Silva dijo que el Gobierno de Nicolás Maduro no hace nada respecto al sector eléctrico del país, “dicen que siempre están agarrando paramilitares que vienen a sabotear, pero los sueltan al ratico de vuelta a Colombia. El país está en caos, yo tengo una carnicería y ahora tengo que invertir en hielo para salvar la mercancía”.

CONCURRIDAS EMPRESAS DE HIELO

Personas con cavas, termos, y tobos se apostaron en las puertas de las empaquetadoras del producto sólido derivado del agua, para mantener los alimentos, más que todo las carnes, embutidos, y queso.

Después del apagón nacional, en horas de la mañana muchas personas se acercaron a las empresas a comprar el hielo, ya que desde la vez pasada con la situación de la luz fue uno de los productos más codiciados por los maracayeros por el tema de los alimentos perecederos.

Sin embargo hay personas que no sólo querían abastecerse del producto refrigerante para conservar la comida, como es el caso del señor Ariosto Sánchez, quien señaló, “estoy comprando hielo por la contingencia que hay, pero también es porque me quiero bañar con agua fría”.

Por otro lado, Rafael Piñero acotó, “me estoy abasteciendo para conservar la comida, la vez pasada fue igual, tuve que comprar hielo y conservar la carne”.

Entre tanto, Eduardo Minicero , consumidor relató, “estamos comprando hielo para conservar la carne, lo compramos para no quedar como la vez pasada”.

Cabe destacar que algunas personas alzaron su voz de protesta para hacer un llamado a las autoridades competentes a que estén vigilantes en las empresas productoras de hielo, así como de los comercios que comercializan con las mismas, ya que la vez pasada con la situación que se presentó en todo el país, algunos comerciantes estaban exagerando y lo estaban expendiendo a precios exorbitantes y hasta en 10 dólares la bolsa.

Manuel Osto señaló, “el problema de nosotros los venezolanos es que nos estamos comiendo como caníbales, aquí todo el mundo se aprovecha de la situación, el hielo se convirtió en estos momentos como un producto de primera necesidad, y de allí se aprovechan para especular, lo mismo es con los alimentos y todo lo que empieza a escasear”, dijo.

OSWARD RUBIO | JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO | LUIS GONZÁLEZ (pasante)