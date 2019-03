A pesar de que en muchas comunidades el servicio de agua por tuberías se había “medio solucionado”, el cuarto apagón que sufrió el país volvió a causar la desaparición del vital líquido de los hogares.

Elvira Samariego, habitante del sector Arsenal, quien se encontraba buscando agua en un surtidero de la avenida Universidad del Limón, relató: “vengo desde bien lejos sólo con un carrito improvisado, ya que si no hay, tenemos que resolver, ya estamos acostumbrados a caer en lo mismo, sólo colocan pañitos de agua tibia y el problema se devuelve en mayor proporción”.

Por su parte, Gustavo Villamelean denunció que “van tres meses sin agua en Caña de Azúcar, es mentira que ha llegado completamente, por ejemplo llegó en la calle 7 en tres casas y en cuatro no, uno vive llenando pipotes para sobrevivir, el agua es una necesidad y nosotros la estamos pasando bastante mal”.

Falta de agua

Reina González expresó, “ahora no sólo tenemos falta de agua, ahora tenemos apagón, no podemos acostumbrarnos a darle gracias a Dios por tener los servicios básicos, debemos tenerlos como seres humanos que somos. El sueldo no alcanza, en los supermercados los anaqueles se ven llenos, pero no alcanza el dinero para acceder a comprarlos, entonces aunado a esto ahora debemos recorrer kilómetros buscando agua como camellos, no lo considero justo, ni la falta de agua ni de luz, eso se llama falta de gerencia”.

Distintos Problemas

En este sentido, Moisés Ramírez hizo un llamado a solventar los distintos problemas, “queremos que las autoridades se aboquen de verdad a solucionar todos los problemas que nos aquejan, si en este llenadero hay agua significa que está pasando por las tuberías y es deber de ellos brindar la corrección en las mismas y hacerlas llegar a los hogares”.