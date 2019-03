El decreto del Ejecutivo nacional de suspender las actividades laborables como las educativas en el marco de la crisis eléctrica no son vistas con buenos ojos por parte del colectivo maracayero.

Yaiska González señaló, “eso no es una solución, en este país se necesita es producir y trabajar, sin embargo debido a la situación nos ponemos a observar y está paralizada de igual manera, sin efectivo, sin puntos de venta, sin luz, el caos total”.

Algunas personas no tenían el conocimiento del decreto presidencial, no obstante ofrecieron su opinión sobre el tema, como es el caso de Cristian Gómez, quien dijo: “yo no sabía eso, porque no veo cosas del Gobierno, porque si me pongo a pararle me vuelvo loco. Estamos mal y si no trabajamos nos vamos a poner peor, este Gobierno todo lo que dice y hace es para perjudicar, esto está pa’loco”.

Entre tanto, Domingo Mijares dijo, “los que más sufren son los muchachos, en la escuela se atrasan, se para la economía, se paraliza el país”.

