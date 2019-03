A pesar de las vicisitudes eléctricas, algunos establecimientos levantaron ayer sus santamarías en el casco central de Maracay, para tratar de vender sus productos, aunque sin puntos de venta y con poca afluencia de compradores.

Carmen Tejada, vendedora de empanadas, comentó: “yo vine a trabajar y gracias a Dios todo ha ido bien, sé que no ha estado normal como en otras fechas, pero uno debe salir a trabajar, tenemos un punto de venta que en ocasiones se pone intermitente, pero que ha respondido. Hay tarjetas que no pasan durante un lapso y luego vuelven a pasar y así”.

A causa de los Apagones

Por otra parte, Emily Yeng, propietaria de un local de productos de higiene, dijo que “la situación está mala, nosotros estamos hasta mediodía trabajando, vendiendo en efectivo y es imposible. A las personas en los bancos les entregan 4.000 o 5.000 bolívares y eso no les alcanza para nada, aparte que con este apagón se me dañó la computadora, ya que durante el bajón algo se le quemó y ni quiero imaginar lo que costará la reparación. Hay una baja en las ventas y hasta que estos apagones no terminen no se va controlar la economía”.

En este sentido, Freddy Sánchez, dueño de un local comercial de víveres expresó: “nos ha ido mal, además no hay compradores, uno hace el esfuerzo por abrir los locales, pero los puntos de venta no responden, aunque ayer estuvieron funcionando, hoy no han querido nada, dicen que no hay conexión o no conecta con el host, cerramos a las 12:00 del mediodía, pues mantener abierto es una pérdida, pues para colmo de males no hay personas comprando nada, parece un domingo”.

NEHOMAR J. AZÓCAR S. | elsiglo