Elle es la talentosa actriz que le da vida a Aurora en Maléfica, y aunque su personaje es una princesa que sueña con un mundo feliz.

La actriz asegura que ella es más que eso, Aurora es una chica fuerte que además de lucir súper femenina, lucha por sus ideales y por lo correcto.

“Quiero que Aurora sea un personaje al que las chicas puedan admirar, que sea fuerte y todo eso. Pero Angelina y yo estábamos hablando de esto: Maléfica, por supuesto, tiene el lado oscuro, y Aurora es la que ama el rosa y es la luz y no teme ser femenina. Creo que es hermoso poder representar a alguien que es fuerte en sus creencias, pero también es inquebrantable en mantenerse fiel a sí misma.

Me pongo vestidos todo el tiempo a lo largo de la película… No tengo un momento en el que estallé en una armadura, ¿sabes a qué me refiero? No hay nada de malo en amar tu lado femenino. Creo que como mujeres deberíamos amar realmente esa parte de nosotras“.