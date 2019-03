La gran actuación que tuvo el lateral derecho Pablo Bonilla en el Sudamericano Sub 20 de Chile, fue objeto de reconocimiento por parte de la directiva del Portuguesa FC, todo ello previo al duelo disputado ante Zamora FC.

Loading...

Ante el cobijo de la afición rojinegra, Bonilla recibió una placa de reconocimiento por todo lo alcanzado con la selección nacional en el citado torneo internacional.

“Fue algo muy lindo y que no me esperaba. Agradecido con el presidente del equipo Generoso Mazzocca y con el vicepresidente Maiker Frías, así como con la fanaticada que siempre me ha brindado calor (…) Cosas como estas son las que te motivan a seguir adelante para generar grandes sensaciones”.

Con 19 años de edad, Bonilla jugó todos los minutos posibles del campeonato, llamando la atención de portales como marca.com y meridiano.ve, que definieron al portugueseño como “un lateral difícil de superar en la marca, y una constante amenaza con sus permanentes subidas al ataque”.