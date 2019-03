En marzo de 1969, los recién casados John Lennon y Yoko Ono se saltaron la luna de miel y en su lugar organizaron un “bed-in” en Ámsterdam para promover la paz mundial durante la Guerra de Vietnam.

Loading...

Vestidos de blanco, la pareja de artistas recibió visitas y dio conferencias de prensa desde la cama en la suite presidencial del hotel Hilton de Ámsterdam del 23 al 29 de marzo.

Una exposición de fotos y otros eventos que recuerdan a Ono y Lennon, el líder de The Beatles que fue asesinado a tiros en Nueva York en 1980, se está llevando a cabo esta semana en la capital holandesa para conmemorar lo sucedido hace 50 años.

En medio de flores y letreros hechos a mano que decían “Hair Peace” y “Bed Peace”, la pareja presentó una estrategia simple para lograr la armonía mundial: rechazar la violencia en todas sus formas.

“Si crees que la violencia resolverá el problema, depende de ti. Yo no”, dijo John a un reportero.

El evento fue inmortalizado en “The Ballad of John and Yoko”, lanzada poco antes de que The Beatles se separara.

En 2012, Ono lanzó de forma gratuita “Bed Peace”, un documental sobre el “bed-in” en Ámsterdam y un segundo “bed-in” de la pareja celebrado varios meses después en Montreal, Canadá.

Para honrar su memoria, un “Tulipán de la Paz” blanco se plantará este jueves 28 de marzo afuera del hotel. Otros eventos conmemorativos en Ámsterdam incluyen una noche de cine, un concierto y una visita a la famosa habitación #902.