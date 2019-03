Usuarios de las redes sociales reportan fallas elétrica en La Candelaria, El Cementerio, Las Acacias, Montalbán, El Paraíso, Chuao, La Castellana, El Hatillo, Los Palos Grandes, Bello Monte, Guarenas- Guatire.

Pasada la 1 de la tarde, varios sectores de la Gran Caracas, así como más e 10 estados del país registraron fallas en el servicio eléctrico.



Nueva Esparta

La región insular del país, en el estado Nueva Esparta, fue afectada por la inesperada falla. Se conoció que las ciudades ubicadas al este de la isla, como Porlamar, se encuentran sin energía.

Carabobo

En el estado Carabobo, fueron pocos los sectores que sufrieron la baja de electricidad, al menos en la ciudad de Valencia.

Nagunagua y el municipio San diego no se contabilizaron como afectados por la interrupción en el servicio.

Bolívar también sufrió el apagón en simultáneo.

El centro de Puerto Ordaz se reportó sin servicio eléctrico.

Anzoátegui

El estado Anzoátegui resultó afectado por la falla de energía, específicamente en las zonas del centro, sur y norte de la entidad. Sectores como Barcelona y Lechería presentaron dificultadas con el voltaje en el suministro del servicio.

Región andina

En la región andina, el estado Táchira, fue uno de los más afectados, debido a que pocos organismos disponen de planta eléctrica, para atender la contingencia.

Lara



En el estado Lara, se reporta que la ciudad de Barquisimeto no cuenta con el suministro. En la zona este de la entidad continúa con el servicio, no obstante, el municipio Palavecino no disfruta de energía desde horas antes.

La zona oeste del estado se mantiene con servicio eléctrico.