Tras el último segundo del combate por la medalla de bronce frente a Rusia, separó al equipo de espada masculino de Venezuela de meterse en el podio de la Copa del Mundo de Buenos Aires 2019.

El cuarteto de espadachines criollos, integrado por Jesús Limardo, Grabiel Lugo, Francisco Limardo y Rubén Limardo, estuvo muy cerca de coronarse con un título mundial.

“Queríamos esa medalla y sé que podíamos tenerla y hemos trabajado muy fuerte para lograrlo; sin embargo, hoy no se pudo. Me siento un poco triste por no darle ese triunfo al equipo, pero la esgrima es así, tiene momentos como estos. Estoy muy seguro de que vendrán muchas oportunidades en las que seguiremos dando lo mejor de nosotros para los resultados que queremos”, indicó Rubén Limardo, quien estuvo a cargo de cerrar el combate contra el equipo ruso que finalizó 30 a 29.