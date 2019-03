Thalía causó polémica entre sus seguidores, pues de acuerdo con sus palabras, un famoso cantautor la hizo enojar tanto que se le salió la “María la del barrio” que lleva dentro.

Loading...

A través de sus historias en la red social Instagram, la mexicana compartió con su público la desagradable situación que vivió en su estudio de grabación.

“Ya vi que me están esperando a que les suelte el chisme”, comenzó diciendo.

La cantante comentó que recibió en su estudio a un músico que había manifestado interés en trabajar con ella. Sin embargo, el artista llegó hora y media tarde a la cita y se comportó de forma grosera hacia ella y su equipo, acción que hizo enfurecer a Thalía.

Aunque la interprete de “A quien le importa” no quiso revelar el nombre de su colega, se mostró molesta y decepcionada de haber coincidido con esta persona tan soberbia.

“El hombre llegó con una arrogancia, no, no, ustedes no saben. Llevo años en esta carrera y nunca me había encontrado con alguien tan arrogante y con una energía tan pesada”, dijo molesta. También señaló que el hombre no mostró interés en el proyecto, incluso avisó de que se tenía que marchar en breve porque tenía un ensayo, y que aportaría lo que él considerase oportuno.

El enfado de Thalía fue tal que no dudó en correrlo, “Para mí y para mis pulgas, pues se me salió María la del Barrio. Y pues, patitas para qué lo quiero, váyase, váyase. Así que agarró su guitarrita y se fue”.

Ante esta situación, la empresaria mandó un mensaje contundente a este famoso, “Moraleja: No te la creas pendejo. Los que se la creen, se las dan de divos o divas y que se sienten más arriba de los demás aguas, porque cuando menos te lo esperes, suelo cariño”, finalizó.