Los habitantes del populoso sector específicamente de la calle Ricaurte están hartos de los huecos que hay en la vía producto de la ruptura y el colapso de las tuberías de aguas negras, algunos de ellos tienen el desborde de las cloacas en los patios de sus casas.

Loading...

Orson Montoya señaló que “esta denuncia de las aguas negras la estamos haciendo desde octubre y la fecha aún no nos han dado respuesta a esta problemática, hemos recogido firmas y nada”.

Entre tanto, Nilsa Gallardo comentó que “cuando hay agua eso es un desorden porque eso se rebosa y me llega a la sala de la casa, aquí tengo que poner unos bloques para que no se inunde, afortunadamente no se me ha rebosado la cloaca porque esa tubería no la tengo tapada”.

Lourdes Flores aseguró que “esta alcantarilla se tapa y empieza la calamidad, eso que aún no han empezado las lluvias porque sino empeora, queremos que nos solucionen este problema antes que eso suceda, porque se nos pone fea la cosa”.

Algunas de las casas de la calle Ricaurte del barrio 23 de Enero se le inundan los solares debido al hundimiento del piso, producto del colapso de las cloacas, provocando que se devuelvan las aguas servidas por los huecos que hay dentro de los hogares.

Wilfredo Montoya explicó que “se me hundió el piso porque se rebosa la cloaca, esto es aguas negras que sale por este hueco, y salen hacia arriba inundándome el patio y el olor es insoportable”.

Por otro lado, Maryelis Strauss acotó que “se nos tapó la cañería, si llega a llover se me va a rebosan las aguas negras, el agua está estancada, el cachimbo está tapado y el agua se devuelve, gracias a Dios que abrimos para ver qué pasaba, pensábamos que era alguna pelota que habían metido los muchachos, pero resulta que es por la tranca y desborde de las cloacas desde la calle”.

Elvia Teresa Torres añadió que “desde que se dañaron las cloacas esto queda como una piscina, cuando llega el agua esto se inunda y parece una piscina; por otro lado recalcó que la distribución del gas es un problema, y la bolsa del CLAP no llega desde hace 2 meses.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | CRISMAR RANGEL (pasante)