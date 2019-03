Cosas del destino e infortunios de la vida le arrebató la vida a una madre de familia, cuando una rama que según comentaron los familiares “no era de gran grosor” cayó sobre su humanidad provocándole la muerte de forma inmediata e hiriendo a 2 personas más.

La señora venía de su trabajo con otras personas pertenecientes al mismo grupo familiar a bordo de una camioneta, donde les dieron la cola al momento del suceso.

Como Cristina Morillo, de 50 años de edad, fue identificada la mujer que se trasladaba desde su trabajo a su hogar en la unidad de transporte antes mencionada, la mujer trabajaba en un vivero de la localidad.

Yurbelis Morillo, hija de la infortunada, señaló que ella venía de cumplir su labor en un vivero, con una tía y su hermana, justo en el momento que venían pasando cayó una rama que impactó a las tres personas, entre ellas a mi mamá.

Comentó la mujer afligida que la rama se desprendió de una altura considerable razón por la cual la arrastró y quedó presionada bajo el pesado tronco provocando de manera instantánea la muerte de Cristina Morillo.

En acto seguido los heridos fueron trasladados en la misma camioneta donde se desplazaban, ya que la misma no sufrió daños considerables, al centro asistencial más cercano, pero debido a la gravedad de las heridas de una de ellas fue remitida al HCM

La señora Morillo dejó en la orfandad a una hija, además de 3 nietos que eran su adoración.

Una de las personas heridas fue dada de alta enseguida, ya que sólo presentó rasguños y aporreos generalizados, mientras que la otra quedó identificada como Modesta Morillo, quien tuvo que ser remitida a la ciudad de Maracay, debido a que presentó fractura en el cráneo, motivo por el cual los galenos de guardia mantienen pronóstico reservado el estado de salud de la misma.

“LA CHINA ERA MUY TRABAJADORA”

Por otro lado, una amiga de la familia comentó, “nosotros cariñosamente le decíamos “La China”, era una persona muy honesta y trabajadora, bastante responsable en sus cosas”.

De esta manera la hija de Cristina relató, “mi mamá era una persona llena de vida, tenía el cuerpo como una barbie, aún le quedaba mucho por vivir y contar”.

Asimismo los familiares de la infortunada aprovecharon la oportunidad para hacer un llamado de atención a los entes de seguridad del municipio Zamora, ya que no atendieron la emergencia con la prontitud del caso, debido a que no llegó ninguna ambulancia, viéndose en la necesidad de ser trasladados las mujeres heridas en la misma unidad automotora que tuvieron el accidente “gracias a Dios que no sufrió daños la camioneta porque sino quizás hubiese habido más muertos” relataron.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO