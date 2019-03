Un individuo, de 26 años, resultó mal herido en un presunto enfrentamiento con las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, en un hecho ocurrido en San Casimiro al sur del estado Aragua.

Loading...

Según fuentes extraoficiales, los funcionarios de las FAES se encontraban en el sector La Bandera haciendo un operativo especial en el marco de las políticas de seguridad del Gobierno nacional, tras la búsqueda de los integrantes de la banda del “Chaqueta”, organización delictiva que mantiene en zozobra a los habitantes de la localidad.

Entre los delitos cometidos por el grupo hamponil figuran extorsión, cobro de vacunas, hurtos a los ganaderos del sector, robo y hurto de vehículos entre otras fechorías, durante el recorrido los funcionarios lograron avistar a un sujeto en actitud sospechosa, quien portaba un arma de fuego.

Al ver la presencia de los efectivos, el hombre emprendió la huida internándose luego en una vivienda del sector, sitio hasta donde los oficiales lo persiguieron.

Una vez viéndose acorralado, el sospechoso accionó su arma en repetidas oportunidades, situación por la cual los agentes de seguridad respondieron al ataque resultando herido el supuesto delincuente y con la prontitud del caso fue llevado al centro de salud más cercano, donde a pesar de practicarle los primeros auxilios dejó de existir.

En el sitio se logró recuperar una escopeta marca Covavenca, 20 mm sin seriales visibles.

HABLAN LOS FAMILIARES

En la sede de Senamecf en Caña de Azúcar estaban los familiares del joven fallecido, quienes alegaron que era un muchacho sano y de buenos principios.

Marlene Orta, madre del joven señaló que “él estaba en su casa junto a su pareja, cuando se presentaron los funcionarios, a ella se la llevaron y él estaba durmiendo y me lo mataron malamente”.

La señora Orta comentó, “él era promotor deportivo, y además mototaxista, no tenía problemas con la ley, ellos dicen que era un roba moto, cosa que no es cierta”.

De este mismo modo acotó lo siguiente: “Yo estaba en Colombia y cuando me enteré de lo sucedido me vine enseguida, él me encargó unos zapatos y aquí se los traía, no se porqué me lo mataron, lo único que le peleábamos a él es que era muy mujeriego más nada”.

El hombre quedó identificado por sus familiares como Ronald Leonel Yánez Orta, de 26 años de edad, era el mayor de 3 hermanos y deja 3 niñas en la orfandad, una de las cuales con discapacidad.

En este sentido, la angustiada madre refirió, “exijo justicia para mi muchacho, me lo mataron sin ningún argumento, si es posible ir a Caracas a hablar con Reverol, me voy a reunir con quien tenga que reunirme”, dijo.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO