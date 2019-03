El derivado de la leche aumentó su precio con respecto a la semana pasada, algunos expendedores del popular relleno de la arepa, aseguraron que es debido al precio que le ponen los distribuidores y los llamados “caveros”.

Loading...

En un recorrido por distintos lugares de Maracay, entre negocios y mercados populares se tomaron las opiniones de los revendedores de queso, así como de los consumidores del mismo.

César Moreno explicó, “yo no he subido ni bajado el precio con la cuestión de la luz, no tenia mercancía pero al comprarla me vino al mismo porcentaje que lo estaba vendiendo”.

Entre tanto, Keiber Martínez, encargado de un local expuso, “los productores y “caveros” ponen su precio en el llano, “sacan las espuelas” y aunado a eso los que traen el producto también le ponen su porcentaje, debido a la perdida que tienen durante el viaje”.

Algunos de los vendedores de queso aseguraron que el incremento del precio es debido al verano y la sequía, ya que las vacas al no producir la suficiente cantidad de leche, la producción del queso merma y por ende el rubro aumenta para equiparar los gastos.

Miguel Barrios señaló, “esta semana se incrementó el precio del queso llanero, aquí en el mercado el distribuidor me lo puso un 20% más caro, y eso incidió en el costo al que yo lo tenía la semana pasada”.

Sin embargo hay personas que señalan que el queso ha mantenido su precio como el caso de Ezequiel Ramos, que al momento de consultarlo le pareció viable el precio del mismo.

En los establecimientos fuera del mercado el precio del queso oscila entre los 14.900 y 15.000 Soberanos por kilo, mientras que dentro del mercado aumentó de 12.000 bolívares a 14.000 bolívares.

Por el momento los consumidores y amantes del “quesito rallado”, aseguraron que les sale más económico comprar una natilla que está entre los 4.500 y 5.000 soberanos, que le hace el mismo trabajo que el queso; sin embargo, hay otras personas que opinan que “no hay nada más sabroso que una arepa con queso”.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO