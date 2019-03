Desde horas de la noche, de lunes a sábado cientos de aragüeños se apuestan en las afueras de un llenadero de gas ubicado en la Zona Industrial Güere, municipio Santiago Mariño, para que luego de pernoctar en dicho lugar y estar expuestos al frío de la noche y a la delincuencia, deban esperar hasta eso de las 9:00 am, hora aproximada en que llega el camión que transporta las bombonas.

Loading...

La mayoría de las personas salen del sitio aproximadamente a las 12:00 del mediodía, y provienen de distintos sectores del estado Aragua.

Inmer Tovar, quien reside en Santa Cruz y se encontraba en el mencionado lugar desde las 5:30 a.m., comentó al respecto que por su casa ya no pasa el camión del gas, por lo que debe trasladarse “de polo a polo” para conseguir el tan solicitado combustible.

“Estamos orando porque se reactive el servicio nuevamente y los camiones pasen por las casas como era antes, y así como eso, la luz, el agua y el Internet”, acotó Tovar.

“Yo llegué a las 5:00 p.m. a la cola, vivo por aquí cerca y me tuve que traer la bombona en una carrucha. Antes pasaban por donde vivo cambiando las bombonas, pero eso se puso como las bolsas del CLAP, si acaso llega cada 3 o 4 meses” fueron las palabras de Williams Rangel.

Rangel dijo que probablemente se iba a poder regresar a su hogar después del mediodía, ya que había quedado para el segundo lote; tenía unas 300 bombonas por delante.

Por otra parte, Luis Fernández comentó que se movilizó desde la Urb. El Paseo del municipio Mario Briceño Iragorri, ya que en su localidad, los habitantes no reciben el suministro desde hace unos 45 días.

“Aquí una bombona cuesta 10 Bs y allá te la quieren vender en 1.000 Bs, desde que organismos del estado tomaron la distribución de gas, no contamos con el servicio eficiente del mismo. Ya pusimos la denuncia en el 0500gas, pero todavía no hemos obtenido respuesta”, expresó Fernández.

Finalmente, Argelio Pérez agregó que el día anterior se había acercado al llenadero a las 7:00 a.m., pero no pudo recargar su bombona, pues le indicaron que se había acabado el gas.

“Hoy me vine más temprano que ayer, ya hoy son las 9:00 de la mañana y ni siquiera ha llegado el camión que se lleva las bombonas, nadie nos dice nada. Aparte, estamos aquí tragando polvo y llevando sol, juegan con el tiempo de uno”, apuntó Pérez.

OSWARD RUBIO | el siglo

fotos | JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ