Unos lindos tacones los posee cualquier mujer,es elemental tenerlos y utilizarlos para ocasiones especiales, trabajo o simple gusto, pero se ha comprobado que el uso frecuente de tacones afectaría por completo la vida sexual femenina hasta el punto de evitar sentir orgasmos.

Ademas de afectar considerablemente la cadera,rodilla y causar desequilibrios en el organismo,también puede afectar la vida sexual de las mujeres, así lo comunico la doctora Cecilia Ramirez, encargada de realizar este estudio

“Existen algunos modelos de reconocidas marcas de calzado de lujo donde la forma del zapato (el arco) asemeja la posición de la pelvis de una mujer cuando tiene un orgasmo”. Esta situación, indica la especialista, mediante una entrevista realizada por Univision ,evitaría en el largo plazo que el movimiento de contracción de la pelvis durante el orgasmo no tenga el mismo efecto, puesto que la mayoría del tiempo la pelvis estaría en esa posición.

Si bien, no fue determinante en la prohibición de los tacones, si comentó que el ‘alto’ ideal para evitar problemas físicos como en el desempeño sexual, es un tacón no mayor a 3 centímetros de alto y de preferencias ‘ancho’ no de aguja, y que no sea todo el tiempo.