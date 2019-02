Ernesto Valverde, pese a que renovó este viernes su contrato como entrenador del Barcelona para la próxima temporada con opción a otra más, es consciente de que no podrá cumplirlo si el equipo no gana.

Loading...

“Las intenciones de los clubes y los entrenadores cuando firman un contrato siempre es la mejor. Pero al final todos sabemos cómo es el fútbol y que todo esta marcado por los resultados”, manifestó.

Preguntado por si se ve fuera del Barça si no gana nada esta temporada, Valverde no quiso aventurarse a hacer este tipo de hipótesis, aunque admitió que la estabilidad no la dan los contratos, sino los resultados.

“Para durar estos cuatros años estamos obligados a ganar, a conseguir títulos, porque esa es la única manera de poder continuar en los grandes clubes”, reconoció.

En cualquier caso, el entrenador extremeño, que cumple su segunda campaña al frente del banquillo del conjunto azulgrana, cree que su renovación se ha dado “de una forma natural”.

“Ya dije que la sintonía que tenía con el club era buena y con el equipo también. El club me lo propuso hace tiempo y nos dimos un margen para madurarlo todo. La decisión ha sido sencilla para mí”, afirmó Valverde, quien reconoció que anunciar ahora su renovación contribuirá a la “estabilidad” del equipo, que afronta el tramo decisivo del curso. // EFE