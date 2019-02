Sergio Goyri parece no estar muy contento con la nominación a los premios Oscar, de su compatriota Yalitza Aparicio. A juzgar por las declaraciones del actor durante una cena privada del día del amor y la amistad, Aparicio no se merece ganar la estatuilla como Mejor Actriz.

En un vídeo publicado en las redes sociales por su pareja, Lupita Arreola, se escucha al actor criticar a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, e insultar a la actriz de origen indígena con términos racistas.

“Que metan a nominar a una pinche india que dice: ‘si señor, no señora’. Que la metan a una terna de mejor actriz del Oscar, es una ……”, expresó el actor.

El vídeo donde el actor se refiere a la protagonista de ROMA, se ha vuelto viral en las redes sociales, y según reveló Arreola en la grabación, fue tomado durante un convivió junto a distintas personalidades del mundo del espectáculo para celebrar el día de San Valentín, incluyendo a la legendaria actriz Isaura Espinoza.

En la grabación, también se puede escuchar a Espinoza compartir su opinión y coincidir con el sentimiento de Goyri.

“Yo creo que están para premio, pero no para mejor actriz. Ni ella [Aparicio], ni Marina [De Tavira]”, expresó Espinoza.

Los comentarios hacia las expresiones racistas del actor no se hicieron esperar y su cuenta de instagram se inundó de mensajes de usuarios que lo catalogan como envidioso y prepotente.

Ante las críticas, Goyri decidió ofrecer una disculpa pública, asegurando que no fue su intención ofender a nadie.

“[Aquí] Dando la cara y asumiendo la responsabilidad de los comentarios desacertados totalmente por mi parte. Lo único que quiero decir es que nunca hubo dolo por parte mía de ofender a nadie. Le pido una gran disculpa a Yalitza que se merece eso y mucho más”, publicó en sus redes sociales. “Para mi es un honor que un mexicano esté nominado al Oscar, yo estaba comentando otro tipo de cosas y al calor de la discusión se dio eso. Pero yo no tengo derecho de ofender a nadie, pido una disculpa directamente a ella y una disculpa muy grande a toda la gente que se sintió ofendida por mi comentario. Fue sin ningún dolo , se los puedo jurar, sin ningún dolo de hacer nada malo, al contrario. Me parece loable todo lo que se ha hecho con esta película, me siento orgulloso de ellos y una disculpa muy grande para todos, estoy muy avergonzado”.

Sin embargo, fanáticos y seguidores no quedaron satisfechos con su disculpa y continúan reprobando su comportamiento en las redes sociales.