El jóven jugador de los Mavericks de Dallas, Luka Doncic, aún tiene muchas opciones para estar presente en el All Star Game este domingo en Charlotte, debido a la lesión del pívot de Pelicans de Nueva Orleáns, Anthony Davis.

Cabe destacar que Doncic ha tenido una gran temporada y es fuerte candidato a llevarse el premio a Novato del Año de la NBA; sin embargo no tuvo los votos suficientes para pertenecer al Juego de Estrellas, pero ahora con la lesión de la “Ceja” podría tener la oportunidad de formar parte del equipo de LeBron James, donde sustituiría al pivot de Luisana.

Anthony se lesionó en el partido frente a el Thunder de Oklahoma City al chocar con Nerlens Noel cuando intentaba bloquear su lanzamiento y se daño el hombro izquierdo, posteriormente del descanso no volvió a pisar el tabloncillo y fue evaluado pero por suerte no padece ninguna lesión grave, pero aún no se han dado pistas si estará presente el domingo en el Juego de Estrellas, por lo que si no puede jugar le abriría las puertas al novato de Dallas.

Aunque todo está en manos del comisionado Adam Silver, quien será el encargado de elegir quien sustituirá a Davis en darse el caso de tenerlo que darlo de baja, al igual que hicieron con Victor Oladipo, que debido a su lesión fue sustituido por D’Angelo Russell.

Posiblemente sea otro el sustituto de Davis, pero el esloveno Luka Doncic tiene muchas probabilidades de ser elegido por Silver