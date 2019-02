En la publicación informan: “Todo empezó cuando James Rodríguez contrató a una empresa en Medellín para realizar un video promocional de la marca de ropa de su exesposa”, desde ese momento habrían quedado “flechados”.

Harold ha trabajado con estrellas como Juanes, Luis Fonsi, Anitta y David Bisbal, entre otros.

La confirmación del romance llega semanas después de que se conociera el romance que mantienen James Rodríguez y Shannon de Lima.

Hace días, Ospina hizo una reflexión en las redes sociales en la que parecía pedir que no la compararan con la modelo y ahora actriz venezolana: “Ya paremos de meternos en la vida de los demás. No nos tratemos mal entre nosotros, ni ofendamos a los demás… mucho menos entre mujeres, no comparemos y no juzguemos, pues al final somos seres humanos que nos equivocamos, perdonamos, cambiamos y nos levantamos”.