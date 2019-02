El misterio en torno a la identidad del novio de Dina Lohan se ha resuelto. L a madre de la actriz y empresaria Lindsay Lohan reveló hace unos días en el reality ‘Celebrity Big Brother’, en el que participa como concursante, que a lo largo de los último cinco años había hablado casi a diario con un hombre al que, sin embargo, nunca había visto en persona o por videollamada.

Sus declaraciones preocuparon enormemente, primero, a sus compañeros de casa y más tarde a su famosa hija, que se temían que estuviera siendo víctima de un caso de suplantación digital y que la persona con quien llevaba tanto tiempo platicando fuera en realidad alguien completamente diferente a quien ella pensaba.

Sin embargo, parece que por una vez la historia podría tener un final feliz. Nev Schulman, el presentador del popular programa de MTV ‘Catfish’ que se encarga de rastrear y desenmascarar a impostores en la esfera virtual, identificó este miércoles al esquivo novio como un hombre de 53 años llamado Jesse Nadler que reside en California y que se dedica al mercado inmobiliario. Además de publicar una foto suya, Schulman también ha asegurado que su historia es mucho más impactante de lo que él mismo se esperaba en un primer momento, aunque ha dejado claro que su relación con Dina es legítima.

Incluso el exmarido de la celebridad -y padre de Lindsay-, Michael, ha tenido la oportunidad de hablar con Jesse por teléfono y cerciorarse de que sus intenciones son buenas.

“Él se puso en contacto conmigo vía Facebook y estuvimos mandándonos mensajes durante una hora. Me mostró algunas capturas de pantalla de sus comunicaciones con Dina para demostrarme quién era”, ha explicado Michael, que se divorció de su ex hace más de una década, para darles a continuación su bendición si deciden seguir adelante con los planes de boda que ella ya ha mencionado frente a las cámaras del programa televisivo.

“Es un buen hombre, con un gran corazón. Y me cae bien. Y si hace feliz a Dina, yo me alegro por ellos. Dina necesita a alguien en su vida en quien pueda confiar y, sinceramente, después de hablar con él y conociéndola como la conozco, creo que son perfectos el uno para el otro”.

Jesse Nadler, que hasta ahora no había mantenido contacto alguno con el mundo del entretenimiento, ha asegurado que el único motivo por el que ha decidido dar un paso al frente y pronunciarse acerca de su relación sentimental ha sido su deseo de desmentir los preocupantes rumores que habían comenzado a circular acerca de su persona: “Soy un buen tipo. Voy en serio. La mera idea de que alguien pueda pensar que la estaba engañando me resulta devastador, porque todo el mundo que me conoce sabe lo duro que trabajo y lo mucho que respeto a las mujeres, en especial a quienes son madres”, ha afirmado en declaraciones al portal Page Six.