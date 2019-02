El Día de San Valentín nos esforzamos aún más para hacer sentir especiales a nuestros seres queridos.

Esta fecha, llena de amor y amistad, es la favorita para regalar flores, comer chocolates y sacar nuestro lado más romántico.

Pero no sólo eso, este día está rodeado de muchas curiosidades que pocos conocen, ¿quieres descubrirlas?

El nombre de “San Valentín”: se cree que este fue un sacerdote romano que arriesgaba su vida casando a cristianos perseguidos, tanto así que murió mártir y se dedicó el 14 de febrero en su honor.

La primera “carta de amor”: cuenta la historia que el duque de Carlos de Orleans le envió a su amada, Benne de Armagac, la primera carta de amor ¡el día de los enamorados! Desde entonces, se comenzó a extender la tradición de enviar cartas de amor por toda Europa y posteriormente a América.

Verona es la capital mundial de San Valentín, en honor a la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta, pues es Verona donde se desarrolla esta romántica pero trágica historia de amor.

En Japón, sólo las chicas dan regalos a sus enamorados el 14 de febrero. Sin embargo, ellos deben corresponder el afecto un mes después, en un día llamado “Día de blanco”.

Y en China, el número de flores que recibas este día tiene un significado muy especial: si recibes una, es que eres “única”; si son 11, “eres su favorita”; si te dan 99, te prometen un amor para siempre, y si recibes 108, ¡es una propuesta de matrimonio!

Y complementando el dato anterior, otro estudio hecho a la industria farmacológica descubrió que marzo es el mes en el que se venden más pruebas de embarazo.

El regalo favorito que se dan las parejas son las cenas románticas. ¿Ya estás planeando la tuya?

La canción más dedicada durante este día es: “The way you look tonight” de Frank Sinatra.