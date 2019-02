La zuliana María Valeria González, llega al reality La Voz, transmitido por Telemundo, con todas las intenciones de deslumbrar. A través de sus redes sociales, la audición de la marabina en la versión latina de The Voice USA, fue compartida por miles de seguidores.

Loading...

Con su interpretación de “Stone Cold” de Demi Lovato, “Mava”, cautivó al jurado. Carlos Vives, Wisin y Alejandra Guzmán no tardaron en girar hacia la joven cantante de 18 años, tras deleitarse con su voz.

La venezolana se unió finalmente al equipo de Vives, en el que competirá contra los otros elegidos por su propio coach para, posteriormente, poder “batallar” contra los elegidos del resto del jurado, caso en el que podría toparse con la también venezolana Mayré Martínez, recordada por convertirse en la primera Latin American Idol y que en esta entrega forma parte del equipo de Luis Fonsi.

Hasta hace algunos años el nombre de María Valeria González era conocido entre los muchos o pocos que frecuentaban los eventos teatrales del Teatro Bellas Artes de Maracaibo. Por aquellos tiempos, año 2010, “Mava” no tenía más de 9 años. Su pase al mundo de las artes lo ganó cantando. Inició una carrera de formación en el grupo de teatro para niños Titilar, donde, bajo la dirección de Marcos Meza Pineda, formó parte de un elenco estable de nobeles actores que más tarde incursionarían en el género musical.

Adaptaciones para teatro de obras literarias como “El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry, o la pieza clásica de Broadway “Annie”, marcaron algunas de sus apariciones en el teatro regional, haciéndole ganar el afecto del público, por su tierna cara, su encantadora sonrisa y su potente voz.

En 2014, su participación en la ópera rock “Let it be”, adaptación musical de la cinta “Across the Universe” en homenaje a The Beatles, le valió reconocimiento nacional, Caracas le abría su corazón con una lluvia de aplausos, cuando ella solo tenía 14 años, cerrando un ciclo en su país, para iniciar una nueva vida en otro.

Miami ha apadrinado a la joven artista de mil amores, para muestra un botón. La Voz comenzará próximamente a grabar los nuevos capítulos, donde Mava González representará con su talento, a todo el país.

La zuliana María Valeria González, llega al reality La Voz, transmitido por Telemundo, con todas las intenciones de deslumbrar. A través de sus redes sociales, la audición de la marabina en la versión latina de The Voice USA, fue compartida por miles de seguidores.

Con su interpretación de “Stone Cold” de Demi Lovato, “Mava”, cautivó al jurado. Carlos Vives, Wisin y Alejandra Guzmán no tardaron en girar hacia la joven cantante de 18 años, tras deleitarse con su voz.

La venezolana se unió finalmente al equipo de Vives, en el que competirá contra los otros elegidos por su propio coach para, posteriormente, poder “batallar” contra los elegidos del resto del jurado, caso en el que podría toparse con la también venezolana Mayré Martínez, recordada por convertirse en la primera Latin American Idol y que en esta entrega forma parte del equipo de Luis Fonsi.

Hasta hace algunos años el nombre de María Valeria González era conocido entre los muchos o pocos que frecuentaban los eventos teatrales del Teatro Bellas Artes de Maracaibo. Por aquellos tiempos, año 2010, “Mava” no tenía más de 9 años. Su pase al mundo de las artes lo ganó cantando. Inició una carrera de formación en el grupo de teatro para niños Titilar, donde, bajo la dirección de Marcos Meza Pineda, formó parte de un elenco estable de nobeles actores que más tarde incursionarían en el género musical.

Adaptaciones para teatro de obras literarias como “El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry, o la pieza clásica de Broadway “Annie”, marcaron algunas de sus apariciones en el teatro regional, haciéndole ganar el afecto del público, por su tierna cara, su encantadora sonrisa y su potente voz.

En 2014, su participación en la ópera rock “Let it be”, adaptación musical de la cinta “Across the Universe” en homenaje a The Beatles, le valió reconocimiento nacional, Caracas le abría su corazón con una lluvia de aplausos, cuando ella solo tenía 14 años, cerrando un ciclo en su país, para iniciar una nueva vida en otro.

Miami ha apadrinado a la joven artista de mil amores, para muestra un botón. La Voz comenzará próximamente a grabar los nuevos capítulos, donde Mava González representará con su talento, a todo el país.