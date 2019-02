Ingredientes: Coco, 1 Taza de harina de maíz, Taza de leche, 1 lata de leche condensada, 2 Taza de agua tibia.

– 1/4 Kilo de azúcar o papelon a gusto

– 1 rama de canela entera

– Canela en polvo y sal al gusto

Preparación:

1- Pelar el coco, quitarle la corteza negra, hasta tener la carne blanca.

2- Cortar el coco en trocitos y licuarlo con una taza de agua tibia, colarlo para sacarle la leche.

3- Tomar lo que quede en el colador y licuar y colar nuevamente con la otra taza de agua tibia para obtener 2 tazas de leche.

4- Disolver la harina de maíz en esta ultima taza de leche extraída del bajazo del coco, licuar la harina y disolverla, agregando las dos tazas de leche de vaca.

5- Llevarlo al fuego lento con la ramita de canela y sal.

6- Cuando este hirviendo fuertemente se agrega la papelon o el azúcar, la sal al gusto y la primera leche de coco.

7- Se le Agrega la lata de leche condensada.

8- Esta cocción dura aproximadamente 15 minutos, tiene que quedar como un atol espeso.

9- Se vacía en platillos no muy hondas y se deja cuajar. Cuando este frío se le coloca canela en polvo en forma de lluvia.

Tips: Para que el majarete quede blanco,que lo considero más elegante, se utiliza la azucar en vez del papelón, no obstante es cuestión de gusto. Para que no quede empalagoso se le coloca un punto de sal. No es necesario poner en la nevera para que se cuaje. Se puede hacer con maíz tierno cocido. Se puede sustituir la leche de coco natural por la de lata.