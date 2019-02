Con la mesa servida, Caracas Fútbol Club buscará conseguir el pase a la fase 3 de la CONMEBOL Libertadores 2019 cuando reciba a Delfín Sport Club de Ecuador en el Estadio Olímpico de la UCV, en un encuentro válido por la vuelta de la fase 2 de la competición, luego de que los equipos igualaran a un tanto en territorio meridional la pasada semana. El pitazo inicial del compromiso será a las 7:30 P.M.

Los dirigidos por Noel Sanvicente llegan luego de una salpicada victoria, con alternativas, el pasado domingo frente al Deportivo Táchira, en compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura 2019.

Sin embargo, Ricardo Martins, actual capitán de los capitalinos, destacó sobre el cambio de cara que sacó el equipo con respecto al revés del clásico enfocándose en el partido frente al conjunto cetáceo y en la clasificación.

“Creo que llegamos bien a pesar de la derrota del fin de semana, se hizo un buen partido a pesar de que jugaron varios que no venían siendo regulares, sin embargo, aquí no hay un once definido todos somos titulares.

Llegamos en buena forma a este partido, con la ilusión de pasar que es lo que todos queremos”, dijo el volante de primera línea al departamento de prensa del club.

Asimismo, Martins hizo referencia a lo que será la estrategia para el sello definitivo a la próxima instancia, luego de que los Rojos del Ávila igualaran a un tanto en el Estadio Jocay de la ciudad de Manta en la ida, algo que los mantiene con ventaja en el global con el tanto de visitante.

“Debemos estar bien ordenados en la zona defensiva, ellos son fuertes con sus dos delanteros, suman mucha gente al ataque, por eso debemos estar concentrados. Cuando tengamos oportunidad de hacerles daño lo haremos, estoy seguro de eso”, agregó.

Por último, Martins destacó la importancia de poder cerrar esta llave en casa, haciendo énfasis en que es favorable para el grupo jugar en el Olímpico ante su público.

“Es muy importante jugar frente a nuestra gente, jugar ante ellos es un plus y más aún cerrar la llave así.

Esperamos que nos apoyen como lo hacen siempre porque son muy importantes para nosotros”, concluyó.

El historial de los avileños ante equipos ecuatorianos es satisfactorio, sobre todo en la capital en donde se mantienen invicto ante un plantel ecuatoriano, habiendo sumado cinco victorias, un empate y sufriendo tan solo tres derrotas. Cuando el rojo va de local contra clubes meridionales suman cuatro victorias en cuatro disputas.

Sumándosele a esto que solo han encajado un gol en territorio venezolano, por lo que buscará continuar con esta supremacía en condición de local.

El juez principal de dicho compromiso será el brasileño Ricardo Marques, asistido por sus compatriotas Rodrigo Correa, Bruno Pires.

Mientras que el cuarto hombre será Dewson Freitas, también de Brasil.