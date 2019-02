Después de la suba del lunes, el dólar arrancaba este martes en baja, con una caída de 19 centavos, a $ 38,89, según el promedio del Banco Central. En el Nación bajaba 20 centavos, a $ 38,55.

Por su parte, el mayorista bajaba 2 centavos, a $ 37,92, y quedaba nuevamente debajo del piso de la zona de no intervención cambiaria, de $ 38,18.

Para sostener la cotización, el Banco Central volvió a intervenir hoy en el mercado. A las once salió a comprar US$ 25 millones a través de una subasta con un precio promedio de $ 37,79. Una hora más tarde, y al ver que la cotización seguía en baja, subastó otros US$ 50 millones a un promedio de $ 37,79. Así completó el límite de US$ 75 millones con el que puede intervenir cada día.

El lunes, el Banco Central sorprendió al mercado y redujo más de un punto porcentual la tasa de las Leliq, que quedó en 45,11%.

Después del apretón de la semana pasada se esperaba que la entidad frenara la baja, pero la reducción siguió con el mismo envión.

Desde el máximo de 73% en septiembre, la tasa de Leliq acumula una baja de 27 puntos. El viernes el Central limitó al 65% de los depósitos o al 100% de su patrimonio la tenencia máxima de Leliq que pueden tener los bancos.

La baja de tasas ya está incidiendo sobre los plazos fijos, que a nivel minorista achicaron sus rendimientos y pagan tasas inferiores al 35%, cuando venían de estar arriba del 40%.

El lunes, al cierre de la rueda la divisa cerró en $ 37,97 en el mayorista, otra vez debajo del piso de la banda cambiaria.

A nivel minorista subió 17 centavos y terminó en $ 39,07, según el promedio del BCRA