Los pobladores del sector La Aceitera de San Mateo, municipio Bolívar, denunciaron ser víctimas de las múltiples dificultades que sufren a consecuencia del mal funcionamiento de los servicios públicos, indicaron sentirte completamente desprotegidos por parte de la municipalidad que al parecer hace caso omiso a las penurias que allí pasan.

Loading...

Falta de alumbrado público, deficiencias en la distribución de agua, nulo servicio de saneamiento y arreglo de espacios recreativos y el asfaltado que va en picada, son algunos de los inconvenientes con los que deben lidiar diariamente los habitantes de esta popular comunidad, de la entidad.

“Estamos viviendo prácticamente en desidia. Es que ni se puede caminar en paz por los huecos, vivimos con miedo de que nuestros pequeños sean picados por un animal cuando se acercan a lo que queda de parque y por si fuera poco el ahorro energético aquí no existe, ya que los pocos faros que hay están encendidos las 24 horas del día”, aseveró Rosaura Díaz, residente de la zona.

Georgina Capaces tiene 20 años viviendo en La Aceitera, quien agregó, “todo está mal por aquí, el agua viene sólo un rato, obligándonos a llenar tobos y botellones. Tenemos partes de la calle como una “boca de lobo” y no obstante, ni nuestros pequeños pueden divertirse, pues el área supuestamente recreativa y de esparcimiento está sumida en el abandono”.

También te puede interesar: Claman por servicios públicos en Rosario de Paya

Por su parte, Jeison Cabrera aseguró que en esta parte de la localidad están cansados de hacer peticiones a las autoridades y no recibir respuestas positivas. “Hemos hecho tantas cartas, llamados y pare usted de contar; y aún así no somos atendidos. Lo poco que hemos logrado es por medio de autogestión, que colocamos algunos focos, pero aún así se sigue necesitando, pero no contamos con los ingresos”.

Ante estos pesares, los denunciantes finalizaron haciendo un llamado a la Alcaldía de Bolívar y a los entes competentes, para que se aboquen al mejoramiento de los servicios públicos en la zona a la brevedad de lo posible, así como también a que le metan “la lupa” con las situaciones negativas que se están presentando.

DANIEL MELLADO | elsiglo