Desde el día viernes pasado se observa en la ciudad de Maracay y zonas aledañas estaciones de servicios cerradas por falta del combustible, y en otras largas filas de automóviles para abastecerse del hidrocarburo.

En un recorrido por distintas “bombas”, los transportistas y conductores estaban a la espera de surtir de gasolina a sus vehículos con la finalidad de mantenerlos equipados para el fin de semana, y otros para el resto de la semana entrante, y así no pasar por la imperiosa necesidad de parar el medio de transporte por falta de combustible.

Hasta los momentos no hay un pronunciamiento oficial en cuanto si hay o no escasez del producto, o que percance está ocurriendo que no han llegado las gandolas que surten algunos sectores de Maracay.

En las próximas horas se espera que alguna autoridad explique el motivo de estas colas en las estaciones de servicio, para informar a los transportistas y usuarios acerca de la situación que está ocurriendo con el combustible derivado del petróleo.

La gente está sorprendida ante el “fenómeno de las colas” en Aragua y nadie da una explicación del asunto.

Muchos comentaban que “viven en un país de la desinformación” y eso no puede ser así.

El ciudadano común necesita de estar al día con lo que ocurre en Venezuela.