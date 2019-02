El dulce Paladar nos trae una tarta de queso muy rica y sencilla.

Para hacerla necesitaremos huevos que separaremos las claras de las yemas porque montaremos las claras a punto de nieve.

Derretimos el chocolate y dejar templar le añadiremos las yemas y el queso crema. Echar la mezcla en un molde y hornear.

Hoy os traigo esta recetilla de tarta de queso sencilla, con solo tres ingredientes. Una receta que no es mía y ni siquiera tengo la seguridad de saber de quien es, lo único que os puedo decir es que cierto día, Loli Lavadores (Dololava), puso este enlace en el grupo de Fussioncook de Facebook y causó tal revuelo que creo que casi todas las integrantes del grupo nos lanzamos a hacerla.

Para nuestra sorpresa ha resultado ser una receta rápida, sencilla, económica pero sobre todo deliciosa, por su sabor y textura. Así que como no he podido resistir la tentación, ni creo que sea la única vez que la haga, os la pongo aquí, tal y como la he hecho yo en mi olla Fussioncook, espero que os guste y sobre todo que os sea útil.

Ingredientes:

3 huevos

120g de chocolate blanco

120g de queso crema ( tipo Philadelfia, yo lo usé light)

Preparación:

Fussioncook

Separamos las claras de las yemas de los huevos, reservando las claras por un momento.

Ponemos al baño maría el chocolate blanco para que se derrita, una vez derretido le agregamos las tres yemas, el queso y mezclamos hasta integrar, reservamos.

Montamos las claras a punto de nieve y agregamos a la mezcla anterior, mezclando con movimientos envolventes hasta que esté totalmente integrado.

Enmantecamos un molde con tapa y vertemos la crema que hemos preparado. Cerramos muy bien la tapa, ponemos agua en la cubeta (un vaso de los de agua es suficiente) y colocamos el molde sobre la cestilla o bandeja de vapor. Colocamos menú vapor 17 minutos. Al término despresurizamos y dejamos enfriar en el molde antes de desmoldar.

Tradicional

Separamos las claras de las yemas de los huevos, reservando las claras por un momento.

Ponemos al baño maría el chocolate blanco para que se derrita, una vez derretido le agregamos las tres yemas y el queso y mezclamos hasta integrar, reservamos.

Montamos las claras a punto de nieve y agregamos a la mezcla anterior, mezclando con movimientos envolventes hasta que esté totalmente integrado.

Enmantecamos un molde con tapa y vertemos la crema que hemos preparado. Cerramos muy bien la tapa, ponemos agua en una bandeja de horno e introducimos el molde y cocemos al baño maría durante una media hora. Desmoldamos cuando esté frío.