Después de varias actualizaciones repletas de errores, Windows vuelve a complicar la vida de sus usuarios con la última update de Windows 10.

Microsoft ha reconocido que los problemas están afectando a todas las versiones de Windows 10 y a Windows Server 2016. Se trata de un error que afecta a los equipos con la función Secure Boot (versión 4.18.1901.7) de la BIOS.

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) han informado que los problemas se podrían estar generando por un cambio en la ubicación de la ruta.

Lo mejor que se puede hacer por el momento es no actualizar Windows Defender hasta que el fallo se haya solucionado. Si ya es tarde y has actualizado a la última versión y no puedes encender el ordenador, siguiendo los pasos que ha dado Microsoft puedes arreglarlo: Reinicia el ordenador y entra en la BIOS.

En la BIOS, deshabilita Secure Boot, guarda los cambios y reinicia de nuevo tu ordenador. Abre la ventana de comandos e introduce el siguiente texto: “%programdata%MicrosoftWindows DefenderPlatform4.18.1901-7MpCmdRun.exe” -revertplatform Espera un minuto y ejecuta los siguientes comandos: “sc query windefend” para comprobar que Windows Defender está funcionando. El siguiente comando “sc qc windefend” para comprobar que la versión de Windows Defender ya no es la 4.18.1901.7. Reinicia el ordenador, entra en la BIOS y habilita el Secure Boot.

