Se acabó la racha abusiva de un violador peruano que con ofrecimiento de falsos trabajos de niñera abusaba de mujeres venezolanas en Perú, específicamente en la región de San Miguel.

Loading...

Paolo Francescolle Obregón Ruesta, quedó detenido al ser sorprendido en flagrancia después de haber abusado de una mujer venezolana en las residencias Copa Cabana, donde vivía el delincuente.

El Mayor de la Policía Nacional del Perú, José Antonio Zamora, comisario de San Miguel, detalló que el detenido utilizaba las redes sociales para publicar supuestos avisos de trabajo para el cuidado de dos niños en grupos de ciudadanos extranjeros, principalmente venezolanos.

“Luego de contactar a sus víctimas por Facebook, las citaba en el centro comercial Plaza San Miguel, desde donde las llevaba a sus casas y con amenazas cometía los abusos”, informó Zamora.

El día que lo detuvieron, encontraron en el apartamento a su última víctima, una venezolana que acudió a la casa en busca del trabajo, pero que bajo sospecha al menos pudo escribirle a su pareja un mensaje dándole la ubicación donde ella se encontraba y fue así como luego pudo llegar la policía.

“Si quieres el empleo debes tener sexo conmigo”, fue la amenaza que le dijo Obregón a la víctima una vez que ya la tenía dentro de la residencia. A lo que la mujer le respondió: “No, no quiero por favor”, más en tono de súplica, pero el abusador le insistió, “pues te va a tocar por las buenas o por las malas, si es por las malas allá atrás tengo un cuchillo y una pistola”.

“Cuando entramos al apartamento me percaté que no habían juguetes que no se veían rastros que habían niños”, dijo la mujer que pudo notificarle a su novio donde se encontraba en un momento en que el abusador buscaba la llave para abrir su departamento.

La policía llegó al sitio y capturó Obregón que además es señalado de abusar de otras tres mujeres venezolanas.

El mayor Zamora informó que una de las víctimas, también de nacionalidad venezolana, la encontraron tirada e inconsciente en la calle después de haber sido abusada. “Al parecer, fue dopada, ella contó que le dieron un vaso de agua y después de allí no recordó nada más”, informó el jefe de la policía peruana.

En las investigaciones policiales se está comprobando si hay una banda conformada de este tipo de abusadores que captan a mujeres venezolanas, ya que la semana pasada también capturaron a un violador identificado como Junior Ríos Chirinos, quien también con el mismo modus operandi, captaba a mujeres extranjeras, principalmente venezolanas que buscaban trabajo por medio de las redes sociales.