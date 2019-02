El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en compañía del gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, encabezaron este jueves una movilización realizada en las principales arterias viales de la ciudad de Maracay en rechazo al injerencismo y la guerra imperialista y para respaldar su apoyo al presidente Nicolás Maduro.

Dicha actividad contó con la presencia de los alcaldes de 18 municipios del estado y el protector del municipio Tovar, además de diputados del Consejo Legislativo de Aragua, Milicia Bolivariana, y pueblo en general, quienes marcharon desde la Gobernación del estado hasta la calle Páez, específicamente frente al Cleba.

Luego de la marcha por la ciudad de Maracay, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, manifestó que el pueblo venezolano defenderá la paz y la estabilidad de la nación, y para muestra el pueblo se encuentra en la calle dispuesto a defender la patria.

“Continuamos con la labor de la recolección de firmas en cada municipio de Venezuela, el pueblo solicita que cese la injerencia del gobierno estadounidense, y por esa razón por medio de estas firmas estamos dejando claro nuestra posición, la cual es firme y no permitimos que otros países se metan en los asuntos internos de nuestro país”.

Cabello resaltó además que los venezolanos sólo quieren una paz de verdad, la cual deben conquistar y para ello se encuentran trabajando arduamente en las calles, señalando que esperan una respuesta del pueblo de los Estados Unidos, con quienes están dispuestos a dialogar.

“El pueblo no se rinde, se encuentran día a día luchando con más ánimo y ganas, quienes hoy se encuentran solicitando que bombardeen el país no tienen conciencia de la magnitud de su petición, todavía no existe una bomba que sea sólo para chavistas ni balas con nombre, por esa razón es tan importante recordar que cuando Estados Unidos toma la decisión de invadir a un país, esas bombas caen en hospitales, escuelas, ya que no tienen escrúpulos y todavía no han creado una antichavista”.

El parlamentario destacó además que como Gobierno sólo se encuentran evitando un enfrentamiento civil, el cual traería consigo muchas pérdidas humanas, “nosotros no queremos una guerra, muchos inocentes caerían y eso es lo que tememos, este pueblo está preparado para defender su patria ante cualquier agresión”.

En cuanto a la ayuda humanitaria, Cabello mencionó que Venezuela no necesita ninguna ayuda, sólo necesitan que el gobierno estadounidense elimine el bloqueo económico que afecta a los más necesitados, “su ayuda sólo va a beneficiar a unos pocos, nosotros hemos creado una política de estado que nos permite ayudar a todos como por ejemplo los Comité de Abastecimiento y Producción (CLAP), los cuales beneficia a 6 millones de hogares, estamos conscientes que tiene fallas, pero la idea es trabajar para mejorarla”.

GOBERNADOR MARCO TORRES

El gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres indicó que el pueblo aragüeño se encuentra comprometido con la revolución y con esta concentración demostraron la lealtad de los ciudadanos con el presidente Nicolás Maduro.

“En Aragua estamos rastreados con la revolución, todos acá somos 4 de febrero y aquí estamos en pie de lucha dispuestos a defender la patria, por eso el pueblo de Estados Unidos no se puede equivocar, aquí hay pueblo comprometido que no olvida el 4 de agosto del 2018 cuando intentaron asesinar un sueño como lo es la revolución bolivariana”.

Asimismo, la máxima autoridad del estado resaltó que el pueblo aragüeño siempre ha demostrado que es “roja rojita” y está dispuesto a salir a las calles para defender la patria, “lo que hemos visto en las calles es el compromiso del pueblo, quienes no pierden la oportunidad para mostrar su máxima lealtad”.

Torres mencionó además que el pueblo está preparado para salir en defensa de la revolución, “en Aragua estamos preparados y dispuestos, contamos con las Fuerzas Armadas y el poder popular, quienes demuestran a cada momento máxima lealtad, la derecha no sabe que aquí hay un pueblo resteado y que defenderá las misiones, en el territorio somos leales siempre, traidores nunca”.

ALCALDES REVOLUCIONARIOS DURANTE LA CONCENTRACIÓN

Durante la concentración de este jueves el pueblo aragüeño estuvo acompañado de los alcaldes de la jurisdicción aragüeña, quienes manifestaron su compromiso con la revolución y el presidente Nicolás Maduro.

La alcaldesa del municipio Santiago Mariño, Joana Sánchez, indicó que el objetivo de esta concentración es luchar por la paz y la democracia de un país, “hoy seguimos apostando por la paz y en contra de la injerencia extranjera”.

Sánchez señaló además que en Venezuela durante 20 años de revolución se han realizado 25 elecciones, dejando claro que son una nación democrática, “el pueblo sólo quiere paz y evitar un derramamiento de sangre, no podrán con los hijos de Bolívar ya que estamos resteados y rodilla en tierra con el presidente obrero”.

Por su parte, el alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Alexis Zamora, resaltó que con mucha alegría el pueblo demostró su compromiso y lealtad con la revolución, “estamos comprometidos con la patria, por la libertad, en esta extraordinaria marcha dejamos claro que los hijos de Chávez seguiremos luchando y no permitiremos la injerencia extranjera”.

Zamora indicó además que una intervención militar por parte de Estados Unidos u otro país no traería nada positivo para los venezolanos, “es importante llamar a la unión cívico militar, somos un pueblo de paz y ante cualquier situación estamos preparados para defendernos”.

De igual forma, Sumiré Ferrara, alcaldesa del municipio José Félix Ribas, destacó que el pueblo valiente solicitó respeto para la libertad, “desde la Maracay bonita del comandante Chávez, dejó claro que no se rinden y se encuentra rodilla en tierra con la revolución bolivariana”.

Ferrara precisó además que el pueblo está dispuesto a vencer y se encuentra preparado ante cualquier agresión, “con la Constitución en mano estamos en las calles demostrando que queremos libertad, soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo”.

Daniel Perdomo, alcalde de Revenga, indicó que los gobernantes del país no quieren una invasión militar, “queremos que se respete la soberanía, la oposición lo sabe, no hay necesidad de llamar a derramamiento de sangre, si ganaron la Asamblea Nacional en el 2015, porque irse por la vía de la fuerza y la invasión”.

El burgomaestre resaltó que es un momento de entendimiento y cordura, donde se entienda que en democracia se pueden resolver los problemas, “vimos con preocupación el discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde aquí llamados a que los problemas se pueden resolver a través del diálogo sin uso de la violencia.

