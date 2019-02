Cuatro personas,entre ellas dos ciudadanas murieron este martes en los hospitales Doctor Rangel en La Villa y José María Vargas, en Cagua del municipio Sucre,luego de ingerir un “cóctel de bienvenida”, hecho ocurrido en el callejón Cecilio Francés del sector 13 de Septiembre del barrio La Represa de la capital del municipio Ezequiel Zamora.

Las víctimas de ese brebaje fueron identificadas a través de sus seres queridos como María Rossana Noguera Díaz, de 39 años de edad, madre de un joven y de oficio del hogar; su compañero sentimental Gelvis Saúl Rodríguez (40), de oficio minero con domicilio en la localidad de Cagua; Janet Coromoto Mosqueda (46), ama de casa, madre de seis hijos, y Johan Alexander Noguera Díaz, de 27 años, soltero y quien se ganaba la vida haciendo las funciones de obrero.

José Gregorio Noguera, hijo de la señora María Rossana, mostrando temple de acero y con una actitud de responsabilidad ante los hechos, manifestó a los reporteros de sucesos que se acercaron a su residencia, nos dijo, “mi madre y el resto de los vecinos, menos Gelvis Saúl, comenzaron a ingerir cucuy de penca el sábado y domingo”.

“Ellos compartieron sus tragos amenamente entre familiares y amigos, mientras yo me alejé de ese encuentro, por cuanto no soy una persona que me gusta el licor. Yo aborrezco tomar aguardiente y no entiendo cómo lo hacen esos ciudadanos, pues no saben el gran daño que se hacen ellos mismos”, dijo.

Siguió narrando a los reporteros “que esos dos días, mi madre la pasó muy chévere con sus invitados especiales, y la rumba continúo el lunes, cuando se acercó a la casa mi padrastro Gelvis Rodríguez, quien trabajaba de minero en El Callao del estado Bolívar”.

Con un aspecto de tristeza y echándole la culpa, señaló que su padrastro, quien vivía en la población de Cagua, “se presentó ese día en mi casa con un garrafón que contenía una sustancia media rara, algo así como un “cóctel de bienvenida”.

“Poco después mi madre, la señora Janet, Johan y él empezaron a saborear el extraño brebaje, pero les gustó con el pasar de las horas”.

Así transcurrió parte de la noche del lunes y el martes, en la madrugada, todos ellos, menos Gelvis, fueron trasladados de emergencia en un vehículo al Hospital Doctor Rangel presentando síntomas de intoxicación.

“Mi padrastro se retiró a su residencia, pero horas más tarde lo refirieron al José María Benítez”, dijo el denunciante. Y a la 1:00 de la tarde del martes mi madre y él fallecieron en esos centros asistenciales, añadió.

Por su parte, Frangelis Mosqueda, hija de la señora Janet, comentó que su progenitora murió a las 9:00 de la noche de ese día y Johan una hora antes en el Rangel. “No sé qué tomaron ellos y eso nos tiene a todos destruidos de dolor”, afirmó.

INVESTIGAN EL CASO

Luego de conocerse tal situación, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, adscrita a la Base de Homicidios de La Villa, se trasladó al sitio del suceso, tomando declaraciones de familiares de las víctimas y vecinos de la comunidad.

Asimismo colectaron muestras de los envases, donde tomaron ese compuesto químico y además, trasladaron los cuerpos de los fallecidos hasta la Morgue, en Caña de Azúcar para la autopsia de ley.

Hasta el momento los sabuesos de la Policía Científica no tienen una información clara y precisa qué sustancia causó la muerte de esas personas y están a la espera de los análisis del “brebaje de la muerte”, para emitir un pronunciamiento que será anexado en el expediente que se abrió sobre ese acto.

PRESUMEN ALCOHOL ABSOLUTO

Por otro lado, se tuvo información de manera extraoficial que los ciudadanos prepararon una “guarapita” que contenía alcohol absoluto y jugo de naranja, además le arrojaron al garrafón otra sustancia que se desconoce su compuesto, iniciando posteriormente, en medio de la alegría y felicidad, la bienvenida del marido de la señora María Mosqueda.

Al parecer, el alcohol era de alto porcentaje y eso habría ocasionado la intoxicación a los invitados. También se dijo que Pelvis Rodríguez sustrajo de manera irregular ese garrafón de un laboratorio del cual no se ofreció mayores detalles y se lo llevó a la casa de la compañera sentimental. Sin embargo, esa versión está en proceso de estudios de los especialistas de la Policía Científica.

TOMARON MUESTRAS

Mientras que en el Servicio de Medicina y Ciencias Forenses con sede en el municipio Mario Briceño Iragorry, los expertos solicitaron a los familiares envases plásticos para colectar muestras orgánicas de los fallecidos y someterlas a los análisis correspondientes para certificar qué sustancia produjo la muerte de cuatro ciudadanos.

Vale indicar asimismo que en las afueras del Hospital Doctor Rangel en Villa de Cura, los visitantes de ese centro asistencial comentaban lo ocurrido a los vecinos del sector 13 de Septiembre.

La noticia del día en la referida localidad era “el cóctel de bienvenida” o “cóctel de la muerte”. Se preguntaban lo siguiente: ¿Qué celebración tan extraña? Otros decían: “Gracias a Dios que no tomo licor”, “hay que estar locos para celebrar en medio de una fuerte crisis económica que está enfrentando el país”. Bueno… cosas de la vida. Ahora habrá que esperar por los análisis de laboratorio.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO