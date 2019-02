El Vaticano aclaró el miércoles las declaraciones del papa Francisco acerca de lo que llamó la “esclavitud sexual” en una congregación de monjas francesas, al afirmar que se refería a un abuso de poder reflejado en casos de abuso sexual.

Francisco mencionó el caso en la víspera, cuando respondía a una pregunta acerca del abuso sexual de monjas por sacerdotes durante una conferencia de prensa en el avión papal al regresar de Emiratos Árabes Unidos. Fue la primera vez que el papa habló públicamente sobre el abuso sexual de monjas por parte de sacerdotes y obispos. Enfatizó que la Santa Sede enfrenta el problema desde hace tiempo y piensa hacer más.

El vocero del Vaticano, Alessandro Gisotti, dijo que Francisco “habló de esclavitud sexual para significar la manipulación o un tipo de abuso de poder que se refleja en el abuso sexual”.

La Comunidad de San Juan reconoció en 2013 que su difunto fundador se había conducido “en formas contrarias a la castidad” con mujeres de la orden, según el diario católico francés La Croix. El papa Benedicto XVI disolvió una rama de la congregación.

El asunto ha salido a la luz con las medidas de la Iglesia para frenar el abuso sexual contra menores de edad y el reconocimiento, inspirado por el movimiento #MeToo, de que los adultos pueden ser víctimas de abuso cuando existe un desequilibrio del poder en una relación. El año pasado, The Associated Press y otros medios informaron sobre el abuso cometido contra monjas en India, África, Europa y Sudamérica, prueba de que el problema no se limita a una zona geográfica.