El próximo domingo 10 de febrero se celebran los Premios Grammy 2019, donde la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación otorgará los máximos reconocimientos de la industria de la música en el Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos.

A continuación los nominados a algunas categorías

MEJOR GRABACIÓN DEL AÑO

“I like it” – Cardi B, Bad Bunny & J Balvin. The Joke” – Brandi Carlile. This is America” – Childish Gambino, Donald Glover & Ludwig Goransson.”God’s Plan” – Drake, Boi-1Da, Cardo & Young. “Shallow” – Lady Gaga & Bradley Cooper.”All the stars” – Kendrick Lamar & SZA.

MEJOR ÁLBUM

Cardi B. Brandi Carlile. Drake. H.E.R. Post Malone. Janelle Monáe. Kacey Musgraves. Kendrick Lamar.

MEJOR CANCIÓN DEL AÑO

“All the stars”. “Boo’d up”. “God’s plan”. “In my Blood”. “The Joke”. “The Middle”. “Shallow”.”This is America”

MEJOR ARTISTA NUEVO.

Chloe x Halle. Luke Combs. Greta Van Fleet. H.E.R. Dua Lipa. Margo Price. Bebe Rexha .Jorja Smith.