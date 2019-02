En días recientes, la revista mexicana TVyNovelas publicó una entrevista con el actor Édgar Vivar en la que relató como enfrenta el tratamiento al que se somete para controlar los efectos del Alzheimer.

Sin embargo, el inolvidable Señor Barriga de la serie “El Chavo del 8” protagonizada por el fallecido Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, días después aseguró que no se acuerda si padece Alzheimer.

En el final de temporada de una obra de teatro al sur de Ciudad de México, el actor se enfrentó con los medios de comunicación.

“Se inventan y se dicen tantas cosas que si me dedicara a aclarar o desmentir, en fin. No me acuerdo, la verdad (si padece Alzheimer)”.

Según la revista mexicana, el actor les dijo hace año y medio que padecía la enfermedad, y en esta ocasión les confesó que le tiene miedo al Alzheimer y que “hay un deterioro normal con la edad.

Todos acabaremos con ese deterioro en mayor o menor grado”.

Pese a que su memoria ya no es la misma que en su juventud, contó que está contento porque lo siguen contratando.

“Me encuentro muy lúcido y estable. Tengo muchos proyectos, una película, obras de teatro, shows”, dijo.

Dentro de los próximos proyectos de Édgar Vivar se encuentra una película del género thriller de acción que se filmará en las Cataratas de Iguazú porque los productores son brasileños.