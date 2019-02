Usuarios frecuentes de la ruta que cubre Caña de Azúcar, específicamente desde el Terminal del Mercado Periférico, se mostraron sorprendidos ante el aumento del pasaje, que consideran exagerado.

Los usuarios suponen, que ese pasaje debe ser menor al de las rutas privadas y por eso servía de opción para el ahorro de muchos pasajeros que lo usan con frecuencia.

Así lo dieron a conocer algunos de los pasajeros que se encontraban en dicho terminal, como Avilia Vilera, jubilada de la gobernación, quien explicó: “yo uso este transporte público casi a diario porque voy a hacer mis compras, ya que me parece que es cómodo, y estoy de acuerdo en que la ruta debe llegar por lo menos a la calle Bermúdez, pues muchas personas se dirigen al centro de Maracay, tienen que caminar desde la calle Carabobo hasta el centro, es riesgoso y muy lejos”.

Vilera acotó que, por órdenes de Nicolás Maduro, el pasaje para las personas de la tercera edad debe ser preferencial, sin embargo eso no se cumple; “las personas de la tercera edad deberíamos pagar la mitad del pasaje y eso no se cumple en ningún medio de transporte ni siquiera en este que es del Gobierno y lo peor si no se los pagas te dejan o ponen mala cara”.

Muchos de los usuarios no sabían que el pasaje de los “rojitos” había aumentado al nivel de los buses de la tradicional ruta de Caña de Azúcar, por lo cual comentaron que en ese caso prefieren pagar los 100 BsS., pero llegar más rápido a su destino, incluso si deben dirigirse al terminal de Maracay.

Así comentó Juan Hinojosa, “me vengo enterando al igual que mi esposa e hijo, que el precio del pasaje de los “rojitos” está igual que el de los casco azul, uno se moviliza en este transporte por economizarse un poco, pero ya no vale la pena, pues igual siempre hay que caminar un pedazo cuando la ruta te deja en la calle Carabobo”.

Por su parte, Richard García, conductor de la ruta, expresó que ese aumento les fue emanado desde arriba y ellos sólo salen a cumplir su labor, “a nosotros nos dijeron, el pasaje desde hoy es a 100 BsS., órdenes de arriba y listo, igual seguimos trabajando y prestando nuestro servicio como todos los días”.

También se pudo conocer a través de Yusty Colmenares, colectora de la ruta que muy pronto se va a reactivar e implementar de nuevo el uso de la tarjeta electrónica, “ya se han realizado varios operativos en distintas dependencias del estado como Corposalud, Hospital Central de Maracay y en el terminal de San Jacinto, incluso se puede recargar con punto de venta, algo que es beneficioso ya que así funcionaría mejor el sistema y se evitarían problemas a la hora de pagar”.

