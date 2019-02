Bañarse y salir de la ducha con un olor a fragancias, consiguiendo la relajación luego de una faena ardua de labores, se está haciendo cuesta arriba para los habitantes del municipio José Félix Ribas, esto debido a los altos costos de los jabones en los comercios de la localidad.

Y es que según los ciudadanos la inflación que está atravesando el país, cada vez y sin titubeos toma las áreas menos pensadas, tanto que para muchos ya hasta ducharse es un dolor de cabeza, pues el sólo comprar una panela de jabón le quita más de lo que pueden ganar en un día de trabajo.

En este sentido, hicimos un recorrido por los locales dedicados al expendio de este producto higiénico, en busca de los costos que establecían, consiguiéndose con que el mismo dependiendo de sus componentes y olores, puede variar desde los 2.500 hasta los 8.800 BsS, pese a que el valor establecido por el Ejecutivo nacional es de 24,12 soberanos.

Igualmente se corroboró que las famosas marcas conocidas por sus distintas propiedades que dejaban la piel tersa, lozana y que atacaban distintos problemas de la piel, han desaparecido de los mostradores de las tiendas, dejando pocas opciones para los compradores que no les queda más que buscar la alternativa más económica, siendo los artesanales los más cotizados.

Ante estos precios, los ciudadanos comentaron su malestar, pues un producto que para ellos es primordial, pero que no representaba un gasto significativo en sus ingresos, se ha convertido en una calamidad, por lo que han optado por recurrir al uso popular del jabón azul. Si bien, no les deja un aroma a flores del campo o primaveras soleadas, si sirve para lo que buscan que es el estar limpios.

“Yo era fanática de comprar jabones de tocador de todo tipo, con aromas frutales, pero en la actualidad se me hace casi imposible, porque lo que gano no me da la base para darme esos lujos.

Ahora busco jabones azules que me salen en 350 soberanos o artesanales hechos de glicerina en 500, para estar limpia por los menos”, comentó Carmen Bracamonte.

Arelis de Méndez agregó, “a veces hago sacrificios, pues el olor que tengamos es parte de nuestra carta de presentación, pero eso significa que debo dejar de comprar algún alimento por lo menos. Sin dejar a un lado que en ocasiones debo poner un poco más de mi sueldo”.

Entre tanto, los jabones como los Deval se pueden conseguir entre los 2.500 BsS, los frutales en 3.000 BsS, los casi extintos Palmolive 4.500 soberanos, Dove en 8.800, Natuve 3.300 y los más económicos de Avena en 800 soberanos.