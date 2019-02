Una vez más y ante la falta de atención del ente emisor, la mañana del pasado martes comenzó la desincorporación de los billetes de baja denominación por parte de los camioneteros y comerciantes del municipio José Félix Ribas, siendo esta vez el billete de 5 bolívares soberanos.

Loading...

En este sentido, varios de los usuarios del transporte público y clientes de tiendas, indignados calificaron de “abusiva” la medida que están comenzando a tomar ambos gremios, pues hasta el momento nadie del Ejecutivo Nacional, ni de la banca ha comunicado de la salida de circulación de ninguno de los billetes, por el contrario en las agencias bancarias aún los están dispensando, tanto en cajeros automáticos, como por taquillas.

“Es que no terminamos de botar o dar los billetes de BsS 2, cuando ya nos lanzan que el de cinco tampoco lo están recibiendo.

Es una falta de respeto, porque eso es lo que los ciudadanos no están dando cuando vamos a los bancos.

Es que es imposible que los camioneteros y los dueños de locales hagan lo que les da la gana y nadie haga nada”, exclamó Carlos Guanipa, tras bajarse de un colectivo por la falta de billetes de denominación alta.

Carolina Liendo dijo, “yo quise pagar un producto en una tienda con varios billetes de cinco y la encargada me dijo que si no tenía unos de BsS 10, porque era mucho bulto.

También te puede interesar: Se anuncia nuevos precios a partir de este 1 de mayo

Lo que me pareció un atropello y le dejé su mercancía allí.

No debemos contribuir con ellos, si no quieren recibirlos, no se compra y ya.

Aquí están implementando la ley del que más puede y no es así, siempre los usuarios llevamos las de perder”.

Por su parte, Josefina Martínez agregó, “yo estaba escuchando que no estaban recibiendo el billete de cinco desde hace como una semana, lo consideré ilógico y no le paré, resulta que hoy me fui a montar en mi camioneta de Zuata y me salieron con la de ellos: Ese billete no lo estamos recibiendo y si no tiene más no se va, que calamidad”.

Entre tanto, ni el billete de dos ni el “anaranjado” han sido desincorporados por el BCV del actual cono monetario, por lo que una parte los ciudadanos hacen un llamado a todos los entes competentes a “meter la lupa”, en los problemas que realmente están golpeando a la sociedad y no les deja tener un nivel de vida tranquila.

Mientras otros, “como quien no quiere la cosa” comienzan a deshacerse de sus billetitos de cinco, ante cualquier inconveniente que se presente.

“Hacemos un llamado a la municipalidad a que se aboque a resolver estos conflictos. Quieren un Ribas de oportunidades y con una economía buena, recorran la ciudad y percátense de lo que está pasando”, aseveró Yuliber Perdomo.