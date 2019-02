El cantante Juan David Castaño, mejor conocido como Llane expresó que iniciará una nueva carrera musical como solista, por lo tanto se separa de la banda colombiana Piso 21

“Yo me acuerdo cuando empezamos en un Piso 21, éramos unos niños, demasiado ingenuos pero supremamente soñadores y trabajadores (…) Les quiero decir que después de 12 años siento en mi corazón y en mi alma que quiero empezar mi propio camino, quiero expresar mi arte de manera íntima y más personal”, dijo a través de un video publicado en Youtube el pasado domingo 3 de febrero.

El artista aprovecho para agradecer a todas las personas que le dieron su apoyo y pidió disculpas a todos los que se sintieran defraudados por su decisión.

“Los muchachos siempre pensando en lo mejor para mí, aunque no ha sido fácil la decisión, me han dado su apoyo, su amor. Lo que yo tengo con ellos es una hermandad para toda la vida”, agregó el artista refiriéndose a sus ex compañeros de la agrupación.

El cantante aseguró que se siente feliz y ansioso de emprender un nuevo camino como solista, pero que no deja de sentir nervios de asumir este nuevo reto.