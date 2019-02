La sexualidad es una parte de la vida diaria que está directamente relacionada con la salud física y emocional.

El placer del sexo trae privilegios, más allá de fortalecer el vínculo con la pareja, también mejora la autoestima y el estado de ánimo. Sin embargo, uno de los males de estos tiempos se relacionan con la pérdida de la libido. Es por ello que deberías considerar estas claves para mejorar tu desempeño en este año que comienza.

1. Dale prioridad

Es muy común que el trabajo, la familia y las preocupaciones ocupen la mayor parte de nuestra atención. Sin embargo, uno de tus propósitos debe ser incluir el sexo en la lista. Cuando lo pensás, tu cerebro hará que lo pidas.

2. Entrená para mejorar

Así es, mantenerte en estado es parte del bienestar sexual. De esta manera, las hormonas entran en equilibrio. De hecho, particularmente en las mujeres la zona pélvica mejora y ayuda a que los orgasmos sean más intensos.

3. Subí el número de veces

¿Cuántas veces lo hacés a la semana? No pasa nada si aumentás un día más. Además, es tiempo de salir de la rutina, probar nuevas posiciones sexuales y cumplir fantasías.

4. Decile “no” a lo tóxico

Si no estás bien emocionalmente con tu pareja, no vas a estarlo en la cama tampoco. Es indispensable que hables sobre lo que te incomoda, te lastima o no te gusta hacer mientras tienen sexo, de lo contrario nunca vas a poder disfrutarlo.

5. Empezá vos

Dejá atrás la idea del tabú alrededor del sexo. Si querés tener sexo, pedilo. Tomar por sorpresa al otro siempre encienden las ganas. De hecho, siempre se necesita el primer paso para romper con la rutina y experimentar el sexo sin tapujos. ¿Por qué no empezar por vos tomando la iniciativa?