A todos nos gusta escuchar el canto de los grillos, pues además de ser hermoso, nos indica que se acercan los días cálidos y es época de salir a disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, pocas personas saben por qué cantan los grillos en realidad.

Loading...

El grillo (Gryllus campestris) tienen uno de los cantos más peculiares y este se relaciona con su ciclo vital. En el Nemisferio Norte comienzan a escucharse en abril, mientras que en el Hemisferio Sur se oyen cuando comienza la primavera, en el mes de septiembre.

¿Por qué cantan los grillos?

Los grillos comienzan a emitir sus cantos al comienzo de la época cálida en cualquier parte del mundo, pues es cuando pasan a estado adulto y comienzan a llamar a las hembras.

Esta melodía que a todos nos gusta escuchar es entonces como una serenata de amor. Cantan los grillos para llamar a sus parejas y aparearse.

En la actualidad y debido al lamentable cambio climático, las temperaturas han aumentado y los grillos han acelerado su ciclo vital, madurando antes de tiempo. La falta de lluvia también condiciona su vida, pues en época de sequía viven mucho menos.

Esto se puede comprobar fácilmente. Si vas al campo y el clima es relativamente húmero, escucharás los sonidos de los grillos durante mucho tiempo. Por el contrario, si el campo está seco, el canto se apaga en un lapso muy corto.

El canto de los grillos se puede disfrutar en cautividad, siempre que los cuidados que se le brinde a estos animales sean los apropiados. En el Hemisferio Norte cantan desde mediados de abril a finales de setiembre.

No obstante, no hay razón para atrapar un grillo solamente para escuchar su canto. Es, además de innecesario, egoísta. No solo evitarás que se reproduzca, sino que apartarás al insecto de su hábitat natural solo para escuchar su canto, que puedes disfrutar de todas formas si lo dejas libre.

También te puede interesar:Software para la transmisión de datos desde un telescopio que se…

Decir que cantan los grillos no es exacto, pues el grillo no canta, sino que los machos adultos cuentan con un par de alas duras llamadas hemiélitros o élitros que frotan para producir ese sonido tan particular.

Según el rozamiento de los élitros, produce diferentes tipo de canto según su posición y con ello se puede determinar los diferentes estados anímicos del insecto. Los élitros elevados son muy fuertes y los utilizan para llamar a las hembras o intimidar a un rival, mientras que los élitros más suaves se utilizan cuando ha conseguido a la hembra y la invita a aparearse.