Maracayeros opositores se concentraron el día de ayer en la Avenida Constitución para mostrar su rechazo al gobierno de Nicolás Maduro y en apoyo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Desde tempranas horas ciudadanos se trasladaron desde distintos puntos de la capital aragüeña, esto con el objetivo de solicitar a los entes gubernamentales que se deje entrar al país la ayuda humanitaria y que se realicen elecciones libres y democráticas, entre otras cosas.

Esta concentración estuvo encabezada por diputados de la Asamblea Nacional, así como militantes de los diferentes partidos políticos opositores, estudiantes universitarios y sociedad civil, quienes en un inclemente sol entonaron las notas del Himno Nacional, además de solicitar el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

DIPUTADO GUILLERMO LUCES

El diputado Guillermo Luces, subjefe de la fracción parlamentaria del partido Voluntad Popular en la Asamblea Nacional, estuvo presente en la concentración de Maracay, donde manifestó que estos son momentos cruciales de la política y se debe mantener la serenidad.

“Debemos actuar apegados a nuestra Constitución, seguir los lineamientos políticos que nos dicta la Asamblea Nacional y debemos estar alineados a todo aquello que nos indica Juan Guaidó, quien es quien nos ha despertado la esperanza de toda Venezuela”.

Indicó además que gracias al trabajo de los aragüeños que se han encargado de entregar la Ley de Amnistía a los militares, los mismos se han apegado a los lineamientos de la democracia, “los militares deben entender que deben colocarse del lado correcto de la historia, deben estar al lado de la Constitución y se debe cumplir lo que en ella se establece”.

Luces resaltó además que ahora es que se debe mantener en las calles de manera pacífica y constitucional, “debemos hablar con nuestros hermanos, nadie se debe quedar sin saber el contenido de la Ley, además de seguir los pasos para salir de la dictadura que son el cese la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres, que es lo que pide el pueblo y debemos continuar por el camino de la democracia”.

DIPUTADO JOSÉ TRUJILLO

El diputado de la Asamblea Nacional por Aragua manifestó su agradecimiento en la marcha el día de ayer, a la Eurocámara por el apoyo prestado a los venezolanos, “estamos seguros que esto obtendrá buenos resultados, sabemos que Italia y Portugal están trabajando y entendemos la decisión que tomaron y es importante resaltar que ellos si votaron por el pueblo venezolano”.

De igual forma, el parlamentario resaltó que posiblemente esta sería la última marcha que se realice en el proceso de transición, “debemos tener prudencia, vendrán sorpresas, pero necesitamos tener tranquilidad, desde la Asamblea venimos trabajando y aunque no es fácil es importante entender que vamos camino a la libertad”.

Asimismo aprovechó para enviar un mensaje a las Fuerzas Armadas venezolanas, “la Ley de Amnistía la hicimos porque sabemos que entre los militares existen personas honestas y los respetamos, para ustedes es esta ley, pero aquellos corruptos si se entregan tendrán ventajas y beneficios, pero de no hacerlo tendrán que asumir las consecuencias, para Maduro no existe Amnistía, ya que durante meses conversamos contigo y no aceptaste irte por las buenas”.

DIPUTADA MELVA PAREDES

La diputada Melva Paredes indicó que este es un momento de esperanza y que se debe trabajar sin mirar color político, “debemos estar concientes que este es un camino pacífico, agradecemos el apoyo internacional pero no estamos de acuerdo con la injerencia extranjera, los venezolanos le estamos enviando un mensaje claro al Gobierno, ya no los queremos en el poder”.

Resaltó además que el pueblo venezolano necesita de la ayuda humanitaria, ya que las necesidades del mismo ya no pueden ser resueltas por el Gobierno, “se necesita el canal humanitario, es hora de contribuir con la construcción del país”.

Paredes mencionó que es necesario un proceso de transición el cual lleva un poco de tiempo, “decirle a los venezolanos que mañana Nicolás Maduro se va del país es una completa mentira, pero decirle que ya está derrotado es una realidad, pero para eso necesitamos de un proceso por la vía pacífica por medio de elecciones, es por esto que debemos escoger nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral”.

En cuanto a los pronunciamientos de militares, indicó que es necesario la ayuda de ellos para reconstruir la democracia, “sabemos como es la doctrina, pero ellos están preparados para defender la patria y los venezolanos, no para defender a un cargo y ellos también están pasando las mismas necesidades del pueblo, ellos están pasando necesidades igual que el resto de los ciudadanos que no pertenecen a las Fuerzas Armadas”.

DIPUTADO JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

José Gregorio Hernández, diputado de la Asamblea Nacional señaló que el estado Aragua respondió de manera contundente al llamado de Juan Guaidó, “los aragüeños dejaron claro que están en defensa de la reconstrucción del hilo constitucional, y la ayuda humanitaria que tanto necesita el pueblo para poder dar respuestas a las tantas necesidades que se tienen”.

Resaltó además que continúan en la ruta hacia la democracia y cada día están más seguros de la salida del gobierno actual, “vamos en el camino correcto, Maduro cada día se está quedando solo y nosotros estamos preparados para recibir la ayuda humanitaria y el pueblo está esperanzado y sabemos que vamos a lograr las elecciones libres”.

Hernández acotó que las Fuerzas Armadas empiezan a mirar en el camino del pueblo, “estamos seguros que en los próximos días abran anuncios por parte de este sector y nos ayudarán a reconstruir la democracia, ellos saben que sus armas deben estar del lado del pueblo y de la Constitución”.

DIPUTADO FREDDY CASTELLANO

El diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Castellano, señaló que estas marchas son la muestra de que los venezolanos quieren un cambio y un nuevo gobierno, “este es un proceso de transición que hemos llevado paso a paso y todavía debemos seguir trabajando para lograrlo, y desde la Asamblea estamos haciendo lo correcto para lograr la democracia”.

Indicó además que los militares no son los que sostienen al gobierno de Nicolás Maduro en el poder, “hoy es la última marcha, le estamos diciendo al usurpador que se debe ir del poder, los militares corruptos son los que quieren que este gobierno siga destrozando el país”.

