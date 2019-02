Aquella comedia romántica protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore “Como si fuera la primera vez”, la cual cuenta la historia de un veterinario que intenta reiteradamente que una mujer que tiene problemas con su memoria se enamore nuevamente de él.

Loading...

Maruyama montaba bicicleta hace 9 meses cuando fue atropellada por un carro, desde entonces quedó con amnesia hasta el punto que no recuerda nada de su vida amorosa con su novio Li Huayu.

Cuando Maruyama despertó en el hospital, ella no reconoció a ninguna de las personas que la rodeaban, incluidos sus padres y su pareja sentimental. A pesar de que el tiempo pasó, la joven no volvió a ser la misma y sus recuerdos no volvieron jamás, agregó el diario inglés citando medios locales.

Pero para Li esto no fue impedimento para seguir su relación que ya tiene 2 años y medio, pues al mejor estilo de cualquier película romántica, decidió no renunciar a Maruyama y recordarle su amor a diario.

Cabe destacar que en cierto momento, la joven sugirió que lo mejor era dar por terminada la relación debido a la difícil situación que afrontaban; sin embargo, Li la convenció de lo contrario diciéndole lo siguiente:

“Es posible que hayas perdido tus recuerdos, pero podemos crear otros nuevos”.

Daily Mail señaló que los médicos le aconsejaron a Maruyama que escribiera un diario para que cada día pueda recordar las cosas que ha vivido, incluyendo su romance con Li, a quien le agradeció su constancia y amor. Ella, además, manifestó que cree que siempre se enamorará de él, sin importar “cuántas veces pierda la memoria”.

Con información de Pulzo